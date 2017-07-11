Романчук: «Жду, когда мы продадим товаров на сотни миллионов долларов в Литву, в Евросоюз»

Чего больше в белорусской торговле: политики или экономики?

Белорусские власти заявили о готовности отечественных производителей мясной и молочной продукции выйти на рынки Китая. Речь идет о десятках предприятий, которые проходят аттестацию.

Минсельхозпрод также планирует подписать новый контракт на поставку сухого молока в Венесуэлу, а Министерство промышленности — организовать во Вьетнаме сборку автобусов и грузовиков МАЗ. Это шаги по диверсификации экспорта для снижения доли в нем российского рынка или попытка сделать российских партнеров сговорчивей?

По оценкам экспертов на Россию приходится сейчас свыше 90% экспорта белорусского продовольствия.

Романчук: Наша внешняя торговля крайне политизирована

— Пытаться припугнуть Россию уходом на китайский рынок — то же самое, что стрелять из пушки по воробьям, — считает руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. — Проще чайной ложкой Атлантический океан вычерпать, чем диверсифицировать наш продовольственный экспорт.

Экономист обращает внимание на оговорки в заявлениях властей, обращенные в будущее:

— Нам говорят: «Это будет, если…», «Мы ведем переговоры».

По мнению собеседника Завтра твоей страны, учитывая количество производителей мясомолочной продукции, такие новости должны появляться каждый день.

— Если же все будет развиваться сегодняшними темпами, мы займем одну десятитысячную долю китайского рынка к 2025 году, — прогнозирует эксперт. — Или что касается Венесуэлы: в лучшие годы экспорт в эту страну составлял 300 миллионов долларов, а в прошлом году — всего 2 миллиона. Ну, продадим туда сухого молока на 100 тысяч долларов, все лучше, чем ничего. Но если учесть прежние масштабы…

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