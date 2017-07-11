С чем пришли в Беларусь голландские дипломаты

Что изменится в отношениях Беларуси и Нидерландов с открытием в Минске офиса посольства страны — об этом рассказали дипломат и политолог.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и замгалвы Министерства иностранных дел Нидерландов Йоханна Брандт. Фото: mfa.gov.by

Открытие в Минске отделения посольства Королевства Нидерланды, расположившегося на улице Мясникова, 70, совпало с двадцатипятилетием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Офис будет заниматься отслеживанием событий в Беларуси, активней контактировать с правительством, гражданским обществом и бизнес-кругами. Об этом во время пресс-конференции сообщила замглавы Министерства иностранных дел Нидерландов Йоханна Брандт.

По мнению директора Центра европейской трансформации Андрея Егорова, увеличение уровня дипломатического представительства Нидерландов в Беларуси – это абсолютно позитивный шаг.

− На том уровне, на котором отношения уже сложились, наиболее важный момент – экспорт нефтепродуктов, который частично идет через Нидерланды, обеспечивая Беларуси достаточно неплохой оборот, − отмечает эксперт.

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