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Политика
11.07.2017
Руслан Горбачев
Облажались. Американцы схватились за голову, прочитав белорусский закон

Занимательная информация всплыла с переговоров о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В то время как руководители страны периодически говорят о поиске новых рынков сбыта для отечественных товаров, а Владимир Макей с шефом с этой целью мотаются по свету, неизменным остается почти неприличный для современного мира факт. Беларусь является единственным государством-членом ЕАЭС, который еще не входит в ВТО.

Как сообщается на сайте Министерства экономики, присоединение к организации «является стратегически важной задачей для белорусской экономики».

Но в ВТО нас пока не принимают. Отчего же?

В официальных сообщениях об этом не расскажут, но вот показательный пример. Как следует из информации, оказавшейся в распоряжении «Салідарнасці», в ВТО берутся за голову, читая белорусские законы.

Фото raskalov-vit.livejournal.com

По итогам прошедшего в начале года 8-го заседания рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, представители США направили нашим властям следующий вопрос относительно положений статьи 4 закона от 12 июля 2013 года «О концессиях»:

– Во избежание вмешательства в деятельность концессионеров, уточните, как определяются такие понятия как «общественный порядок», «общественная нравственность (защита нравственности)»?

Кто не в курсе, в белорусском законе, регулирующем действия инвесторов, написано так: «Не допускается вмешательство в деятельность концессионеров, за исключением случаев…когда такое вмешательство осуществляется на основании законодательных актов в интересах… общественного порядка, защиты нравственности…»

– Дорогие американцы! Мы тоже ни фига не понимаем, что понаписывали наши законодатели, – таков был бы честный ответ представителей правительства.

По понятным причинам, заявить они так не могли, поэтому, почесав головы, Министерство экономики и Минюст составили бумагу, где конкретного ответа на заданный вопрос не прозвучало.

Белорусы к абсурдным законам уже давно привыкли, а вот бедняги из Секретариата ВТО не могут понять, как можно ожидать притока в страну инвесторов, утверждая такие статьи.

В этом году исполняется 24 года с момента подачи Беларусью заявки на вступление в ВТО…

 
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