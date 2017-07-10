Экс-тренер «Сморгони» получил два года исправительных работ за взятку

В столице завершился суд по делу бывшего главного тренера «Сморгони» Николая Рындюка.

Специалист, которому грозило до пяти лет лишения свободы, получил наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 25 процентов заработной платы в пользу государства.

Напомним, «дело Рындюка» получило ход 30 января по следам другого громкого процесса в белорусском футболе — дела бывшего главы судейства и инспектирования БФФ Андрея Жукова, который в январе был осужден на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Рындюку инкриминировалась ч.1 ст.431 УК РБ («дача взятки») — согласно материалам «дела Жукова», будучи главным тренером «Сморгони», он передал Жукову 100 евро, чтобы тот назначил «правильного» судью на прошлогодний матч с «Оршей» в рамках первой лиги. В тот же день бывшего арбитра задержали, а Рындюк проходил по делу в качестве одного из свидетелей. Однако, в отличие от остальных, судебного преследования не избежал, так как сотрудничать начал не добровольно, а после задержания.

Суд не усмотрел в действиях Рындюка корыстных мотивов, а потому не стал прибегать к лишению свободы. Обвиняемый не стал обжаловать приговор, и он уже вступил в законную силу.

Отметим, что завершение разбирательства по «делу Рындюка» дает возможность БФФ рассмотреть его в стенах Дома футбола, но уже сугубо по футбольным законам.