Почему в Большом театре отменили премьеру балета Серебренникова о Нурееве?

Вашингтон назначил нового спецпредставителя в Украине по вопросам войны в Донбассе. Чего от него ждать Киеву? Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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