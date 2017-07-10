В Одессе задержали белоруса, участвовавшего в массовых беспорядках в 2014 году

В Одессе задержали белоруса, скрывавшегося под чужой фамилией. 37-летнего мужчину разыскивали по делу о массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года.

Задержанный прятал лицо под балаклавой. Фото Виталий Уманец, Фейсбук

Как информирует УНИАН, белорус был активным участником событий, когда в Одессе произошли столкновения проукраинских и пророссийских активистов. Тогда погибло 48 человек, пострадало около 300.

Гражданин Беларуси скрывался от следствия за пределами Украины под чужой фамилией. Его задержали на прошлой неделе в доме его родственника в Одессе. Известно, что во время массовых беспорядков на Греческой площади мужчина был в каске, лицо прятал под балаклавой. Уголовное дело завели по статье «массовые беспорядки, приведшие к гибели людей» (ч. 2 ст. 294 УК).