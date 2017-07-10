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Общество
10.07.2017
antijournalist.by
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23 года президентства Лукашенко в цифрах
От Виктора Малишевского.
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