Замглавы МИД Нидерландов рассказала о переговорах с белорусскими властями

А также об отделении голландского посольства, которое открылось в Минске.

Как отметила заместитель министра иностранных дел Нидерландов Йока Брандт на встрече с журналистами в Минске, представительство Нидерландов в Беларуси начало свою работу 10 июля – в день 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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В отделении посольства, которое находится на улице Мясникова в Минске, будут работать два сотрудника: временный поверенный и его ассистент. Представительство будет держать связь не только с белорусским правительством, но и с общественными организациями, отслеживая ситуацию в стране.

Также замглавы МИДа Нидерландов, отвечая на вопрос «Салiдарнасцi», рассказала, как прошла встреча с представителями белорусской власти – главой МИДа Владимиром Макеем и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

– Мы обсуждали вопросы экономических реформ и изменений в сфере бизнеса, а также вопросы демократических преобразований, свободы прессы и верховенства закона, – рассказала Йока Брандт. – В частности, с господином Макеем мы говорили о честном диалоге, который нам хотелось бы вести в будущем. Мы понимаем, что имеем дело с не всегда простым партнером, у нас бывают разногласия, но мы хотели бы вести этот диалог открыто.

Замминистра также выразила надежду, что присутствие Нидерландов в Беларуси будет способствовать более активному развитию деловых связей между двумя странами. В этом случае штат отделения может быть увеличен.