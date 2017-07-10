Оштрафованный житель Мозыря отправил в ГАИ порно-рисунок

Ему грозит до полугода ареста.

В конце марта в Калинковичах сотрудники ГАИ задержали 37-летнего жителя Мозыря, который в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части без фликера. Инспекторы составили на мужчину протокол по ч.2 ст. 18.23 КоАП и отпустили, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Нарушитель оказался рекордсменом: он девять раз привлекался к административной ответственности по ст. 18.23 Кодекса об административных правонарушениях.

Получив повестку в отдел ГАИ Мозырского райисполкома, мужчина отправил ее по почте обратно – вместе с порнографическими изображениями.

В отношении него было возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.