Оштрафованный житель Мозыря отправил в ГАИ порно-рисунок
Ему грозит до полугода ареста.
В конце марта в Калинковичах сотрудники ГАИ задержали 37-летнего жителя Мозыря, который в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части без фликера. Инспекторы составили на мужчину протокол по ч.2 ст. 18.23 КоАП и отпустили, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
Нарушитель оказался рекордсменом: он девять раз привлекался к административной ответственности по ст. 18.23 Кодекса об административных правонарушениях.
Получив повестку в отдел ГАИ Мозырского райисполкома, мужчина отправил ее по почте обратно – вместе с порнографическими изображениями.
В отношении него было возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.
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