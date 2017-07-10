Азаренко на «Уимблдоне» уступила второй ракетке мира

10 июля Виктория Азаренко завершила выступление на «Уимблдоне-2017».

Соперницей белорусской теннисистки в 1/8 финала была вторая ракетка мира Симона Халеп. Переломным моментом матча стал тай-брейк первого сета, который остался за румынкой. Расстроенная Азаренко ужасно начала второй сет и отдала Халеп пять геймов подряд. Остальное было делом техники. Виктория потерпела поражение – 6:7 (3:7), 2:6 – но в целом по итогам «Уимблдона» её перспективы после декретного отпуска начали выглядеть оптимистичнее.