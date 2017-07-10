В деле о подготовке массовых беспорядков могут появиться новые подозреваемые и обвиняемые

Правозащитники высказали опасения в связи с тем, что уголовное дело о подготовке массовых беспорядком не прекращено.

Неожиданный факт юристы правозащитного центра «Весна» выяснили в ходе работы по подготовке исковых заявлений о взыскании морального вреда за незаконное содержание под стражей для фигурантов дела, уголовное преследование в отношении которых был прекращено.

Об этом сообщает ПЦ «Весна».

В частности, с таким заявлением в КГБ обращался Сергей Кунцевич, и на прошлой неделе он получил ответ из Следственного комитета, куда было перенаправлено ​​его заявление. Из этого ответа, подписанного старшим следователем по особо важным делам Андреем Халимовым, и следует, что уголовное дело не прекращено.

Несмотря на то, что сегодня правозащитникам «Весны» неизвестно о лицах, которые находятся в статусе подозреваемого или обвиняемого в рамках уголовного дела, у них есть основания для беспокойства.

- По факту подготовки массовых беспорядков производство не прекращено, и это означает, что в рамках расследования этого уголовного дела могут проводиться различные следственные мероприятия - обыски, осмотры помещений, опросы и прочее. Теоретически могут появиться новые подозреваемые и обвиняемые, - считает Валентин Стефанович.