Белорусы заплатят из своего кармана за выход на продовольственный рынок Китая?

Экс-директор Института земледелия и селекции Михаил Кадыров прокомментировал новость о выходе белорусской говядины на китайский рынок.

Белорусские производители молочных продуктов, говядины и куриного мяса готовятся к выходу на китайский рынок.

Об этом журналистам сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин перед началом переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия.

Это заявление прозвучало накануне переговоров главы Минсельхозпрода Леонида Зайца с министром главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китач Чжи Шупином.

— На данный момент на рынок Китая сертифицировано по молоку 36 наших предприятий. По поставкам мяса говядины на китайский рынок сегодня завершится процесс аттестации 21 предприятия, по птице сегодня также должна завершиться аттестация наших пяти предприятий, — цитирует Александра Субботина БЕЛТА.

По слова чиновника, о конкретных цифрах по объемам поставок пока говорить рано:

— Мы сделали первый шаг — сняли барьер и открыли рынок. Теперь дело за нашими предприятиями. Надеюсь, что в ближайшие недели наш товар интенсивно пойдет на китайский рынок.

«В первую очередь нам нужно уделить внимание внутреннему рынку»

В своих интервью экс-директор Института земледелия и селекции Михаил Кадыров регулярно напоминает, что чрезмерный экспорт продовольствия держит в напряжении всю экономику страны.

Эксперт утверждает, что Беларусь субсидирует экспорт продовольствия в Россию за счет повышения цен на внутренним рынке, торгуя продуктами себе в убыток.

Стоит ли белорусам опасаться повышения цен на мясо и молоко после массового выхода отечественных производителей на рынок Китая?

По мнению Михаила Кадырова, новое экспортное направление с высокой долей вероятности также будет нерентабельно.

— Для более предметного разговора нужно знать, какой будет экспортная оптовая цена покупаемой у нас продукции. Какой будет себестоимость производимой на экспорт в Китай мясной и молочной продукции? Нужно также сравнить — какими будут розничные цены на белорусскую курятину, говядину и молоко в китайских магазинах? Кому это будет выгодно? — подчеркнул собеседник.

Договор о поставках замороженной говядины в Китай поможет нашим предприятиям разгрузить склады продукции, о которой по разным причинам отказались российские покупатели, считает эксперт.

— И все же у нас нет иного выхода, как в первую очередь обеспечить потребности в продовольствии внутреннего рынка. И в этом случае нужно и датировать, и помогать. А когда мы придем к тому, что везде будет хозяин — и в хозяйствах, и на перерабатывающих предприятиях — тогда найдется и тот, кто будет излишки продавать на экспорт. Если это будет экономически выгодно, — убежден Михаил Кадыров.

По его мнению, государство должно отказаться от порочной практики доведения заданий на миллиардные поставки продовольствия любой ценой.