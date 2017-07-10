Налоговые не знают, что они возвращают налог «тунеядцам»

Заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко на пресс-конференции сообщает, что налоговые начали возвращать деньги тем, кто заплатил сбор за тунеядство в прошлом году и уже устроился на работу.

Еврорадио позвонило в несколько районных налоговых инспекций и выяснило, что там ничего такого не знают!

«Это выглядит сумасшествием. Плати деньги, если у тебя нет работы. Получи обратно, когда ее найдешь»

Налоговая Первомайского района Минска: "Пока этот вопрос ещё практически не разработан. Распоряжения такого у инспекции нет, по крайней мере, нам такого распоряжения направлено не было".

Налоговая Заводского района Минска: "На основании заявления физлица должны обратиться в отдел административных процедур. Какие документы нужны, я вам не подскажу, так как нам ещё никакого официального документа не приходило насчёт этой процедуры".

Налоговая Вилейского района: "Для того, чтобы вернуть эти деньги, вам придётся выполнить определённые условия, например, вы должны быть трудоустроены. Но проблема в том, что мы не знаем, сколько вы должны работать в 2017 году, чтобы вам их вернули. Пока мы не возвращаем. Это всё планируется на 2018 год, сейчас мы никакого распоряжения не получали. Указ до конца не доработан, он рассматривается, разрабатывается, так что, пока я точно утверждать не могу, что и как мы будем делать".

Налоговая Борисовского района: "Сейчас мы не возвращаем деньги, так как никаких новых указаний не получали. Пока можно как и раньше обратиться в финотдел исполкома, собрать большой пакет различных документов, на рассмотрение комиссии, и если исполком решит освободить вас от налога, только тогда мы возвращаем. Проект этого нового документа сейчас только рассматривается кабинетом министров".

Даже в главной инспекции МНС по Минску не могут ничего сказать о том, сколько "тунеядцев" вернули свои деньги: "На сегодня никакой статистики пока ещё нет. В пятницу всё это только опубликовали, субботу и в воскресенье налоговые не работали, вот сегодня пойдут первые люди, и где-то в конце недели будем подводить статистику".

Заместитель начальника инспекции по Минску Галина Гуринович рассказала, что нужно делать, чтобы вам вернули деньги: "Если вы оплатили налог на тунеядство, а теперь хотите его вернуть, то вы, во-первых, должны быть трудоустроены, во-вторых в 2017 году вы должны участвовать в программе финансирования госрасходов более 183 дней. Если вы подходите под эти два условия, то вам нужно прийти в налоговую по месту регистрации и написать заявление, которое будет рассматриваться в течение 30 дней, после чего деньги будут вам возвращены".

Глава государства приостановил взыскание "сбора за тунеядство" 9 марта. Сбор заплатили 51,6 тысячи человек. Всего бюджет получил от "тунеядцев" уже 15,6 миллиона рублей. Сообщения на уплату сбора получили более 470 тысяч человек.