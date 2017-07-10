Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Налоговые не знают, что они возвращают налог «тунеядцам»
Неделю рубль вновь начал со снижения к доллару
«Испугался и проехал 57 км на велосипеде». Пропавшего с дачи 10-летнего Никиту нашли в Минске
Во вторник ожидаются ливни и шквалистый ветер, по югу до +34°С
Умер ведущий «Белорусского времечка» и dj «Радио Рокс» Сергей Прохоров
TuzinFM подал в суд на идеолога Мингорисполкома
Макей рассказал, чем делегаты ПА ОБСЕ «были шокированы» в Беларуси
Ностальгическое потребление: почему покупают товары с советской символикой
Организатор «Русских маршей» сбежал из России в Литву
Как российское «Нашествие» увязло в грязи
Дома и стены помогли: почему не прошла резолюция ПА ОБСЕ с критикой Беларуси?
Девушка-тракторист с парада: «На МТЗ есть коллеги-мужчины, которые меня ненавидят»
Десятки тысяч не побоялись выступить против Эрдогана в Стамбуле
Дмитриев: «Извинение в духе «Он не вор? ну, извините!» только ухудшают ситуацию»
Россияне проникли в элитный отель Турции ради халявы
На заключительном заседании сессии ПА ОБСЕ Гайдукевич кричал в зал: «Спасибо вам!»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Поездка Лукашенко на малую родину: о чем стыдливо умалчивают
В Копыси Лукашенко поставили в тупик, заставив его засомневаться в месте рождения
Неизвестная молодая брюнетка рядом с Лукашенко на Купалье. Фотофакт
В сети не обошлось без шуток про знакомство президента России и первой леди США
Это была казнь
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Почему первое селфи с Лукашенко может стать последним
Как Трамп троллит Путина
«В глазах родителей погибших вопрос о войне должен стоять залитым кровью. Но у них нет вопросов»
Шуточная быль лунинчанки о поездке в Украину покоряет интернет
Рыковцева: «Раздвигая ноги!» с Волочковой – считать ли это издевательством над мужиками, на ночь глядя?»
«Такой критики в отношении парада не было раньше». Что происходит с белорусами?
Оральный секс грозит неизлечимой супергонореей
Новые «фишки» в имидже Лукашенко?
«Беженцы из Украины» – мошенники или нет?
Беларусь не поддержала Россию – и выбрала сторону Украины на заседании ПА ОБСЕ
«На Западе решили: если не можем договориться с Лукашенко, то просто купим его страну»
Цитата дня. Как новоназначенный глава Минщины возразил Лукашенко
«Автозак» столкнулся с «Toyota». Угадайте, кого признали виновным?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Что за женщина сопровождала Николая Лукашенко на параде?
Седокова: «Я люблю свои плюс десять кг»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Как выглядит бракованная 20-рублевка, попавшая в оборот
«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»
Что Лукашенко дарил медиабоссам в первый день визита в Москву
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
10.07.2017
Еврорадио
Налоговые не знают, что они возвращают налог «тунеядцам»

Заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко на пресс-конференции сообщает, что налоговые начали возвращать деньги тем, кто заплатил сбор за тунеядство в прошлом году и уже устроился на работу.

Еврорадио позвонило в несколько районных налоговых инспекций и выяснило, что там ничего такого не знают!

«Это выглядит сумасшествием. Плати деньги, если у тебя нет работы. Получи обратно, когда ее найдешь»

Налоговая Первомайского района Минска: "Пока этот вопрос ещё практически не разработан. Распоряжения такого у инспекции нет, по крайней мере, нам такого распоряжения направлено не было".

Налоговая Заводского района Минска: "На основании заявления физлица должны обратиться в отдел административных процедур. Какие документы нужны, я вам не подскажу, так как нам ещё никакого официального документа не приходило насчёт этой процедуры".

Налоговая Вилейского района: "Для того, чтобы вернуть эти деньги, вам придётся выполнить определённые условия, например, вы должны быть трудоустроены. Но проблема в том, что мы не знаем, сколько вы должны работать в 2017 году, чтобы вам их вернули. Пока мы не возвращаем. Это всё планируется на 2018 год, сейчас мы никакого распоряжения не получали. Указ до конца не доработан, он рассматривается, разрабатывается, так что, пока я точно утверждать не могу, что и как мы будем делать".

Налоговая Борисовского района: "Сейчас мы не возвращаем деньги, так как никаких новых указаний не получали. Пока можно как и раньше обратиться в финотдел исполкома, собрать большой пакет различных документов, на рассмотрение комиссии, и если исполком решит освободить вас от налога, только тогда мы возвращаем. Проект этого нового документа сейчас только рассматривается кабинетом министров".

Даже в главной инспекции МНС по Минску не могут ничего сказать о том, сколько "тунеядцев" вернули свои деньги: "На сегодня никакой статистики пока ещё нет. В пятницу всё это только опубликовали, субботу и в воскресенье налоговые не работали, вот сегодня пойдут первые люди, и где-то в конце недели будем подводить статистику".

Заместитель начальника инспекции по Минску Галина Гуринович рассказала, что нужно делать, чтобы вам вернули деньги: "Если вы оплатили налог на тунеядство, а теперь хотите его вернуть, то вы, во-первых, должны быть трудоустроены, во-вторых в 2017 году вы должны участвовать в программе финансирования госрасходов более 183 дней. Если вы подходите под эти два условия, то вам нужно прийти в налоговую по месту регистрации и написать заявление, которое будет рассматриваться в течение 30 дней, после чего деньги будут вам возвращены".

Глава государства приостановил взыскание "сбора за тунеядство" 9 марта. Сбор заплатили 51,6 тысячи человек. Всего бюджет получил от "тунеядцев" уже 15,6 миллиона рублей. Сообщения на уплату сбора получили более 470 тысяч человек.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Как сегодня живут некоторые «малые родины»: «Людей трудно узнать — худые, как с Освенцима»
У Дарагічыне занепадае камбікормавы завод. Куды працаўладкаваць 300 чалавек?
«Яхты есть, а вкуса бог не дал»
Михалок отчитал блогера Мотолько, после чего извинился. Последний в недоумении
К чему приводит политическая паранойя
Лукашенко и пятилетки: чем закончились прежние обещания
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY