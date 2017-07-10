Батюшку из Гатово, который был наставником РНЕ, суд приговорил к 3 годам лишения свободы

Священника-спортсмена из Гатово Константина Бурыкина суд Заводского района Минска признал виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов и приговорил к трем годам лишения свободы.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Пистолеты хранились дома как память о РНЕ (он был духовным наставником в организации до ее запрета — Прим. TUT.BY). Никакого умысла привести их в боевую готовность не было, — еще в первый день суда рассказал обвиняемый.

Дело Константина Бурыкина рассматривалось в суде Заводского района. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2, 3 ст. 295 УК «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Во время допроса свидетели не раз повторяли: с обыском к батюшке пришли потому, что он хранил дома фашистскую литературу. Но окончательное обвинение было предъявлено совершенно по другой статье Уголовного кодекса. В квартире Бурыкина нашли пистолет, револьвер и патроны.

Прокурор Дарья Буйко запросила для священника три года лишения свободы в колонии усиленного режима, максимальное наказание, которое ему грозило — 10 лет.

На оглашение приговора пришло около 50 человек — родные священника, друзья, прихожане, церковнослужители, среди присутствующих в зале суда была даже монахиня.

— Это очень хороший батюшка. Честный, открытый человек, — рассказала TUT.BY одна из прихожан церкви в Гатово. — Чтобы построить храм, нужно быть незаурядной личностью. И это наш батюшка во всех отношениях такой.

Прихожане остались недовольны тем, как этот процесс освещался в СМИ. Слишком много внимания уделяли «личной жизни и свастике».

Чем шокировал на суде «батюшка со свастикой»

Когда Бурыкина в наручниках завели в суд, он улыбнулся и помахал друзьям и прихожанам.

Константин Бурыкин до задержания. Фото со страницы "ВКонтакте"

— Одуреть, — послышалось в зале. Некоторые впервые увидели батюшку после задержания. — Он весь седой, от него осталось полчеловека. Нашли кого сажать.

Cуд признал батюшку виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. По приговору, патроны будут уничтожены, пистолет и револьвер конфискуют. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован

Напомним, наручники на Бурыкина надели в ноябре 2016 года. Его арест родные объяснили тем, что священник перешел кому-то дорогу в Белорусской федерации пауэрлифтинга, которую возглавлял последние годы. После возбуждения уголовного дела всплыли подробности о том, что в 2000-х Бурыкин был их духовным наставником, хранил дома диски с военной хроникой Третьего рейха, а в рабочем кабинете у него висела люстра в виде свастики.

— В 2000 году был назначен духовным наставником РНЕ, был с ребятами 3−4 года. Тогда эта организация не была запрещена. Я встречался с ними, проводил духовные беседы, на одной из таких встреч мне вручили эти пистолеты. Я еще спросил: «Они не боевые? Мне за этот подарок ничего не будет?» Они ответили: «Нет, проблем с законом не будет». (…) нас было 4−5 встреч, я сдавал отчеты и фотографии Филарету. Проводил с ними духовные беседы, встречи, крестил, венчал. (…) Ничего зазорного сразу не увидел, а потом мне показалось, что они стали деструктивными, о чем я доложил Филарету. Мы с ними прекратили контакт, позже их признали экстремистской организацией, — рассказывал Бурыкин в суде во время допроса.