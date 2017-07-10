Лукашенко и 23 года у власти: от любви до ненависти к вождю

В июле 1994 года молодой белорусский депутат Александр Лукашенко победил на выборах – и стал первым президентом независимой Беларуси.

Как деятельность самого известного белорусского политика оценивают сейчас, спустя два десятка лет, когда страна находится в затяжном экономическом кризисе?

В годовщину этой важной даты «Салiдарнасць» поинтересовалась мнением независимых экспертов, а также узнала, что думают простые белорусы о главных достижениях и провалах Александра Лукашенко.

Политолог – о Лукашенко: мы имеем ситуацию исторического тупика

– Надо иметь в виду, что он пришел к власти в момент кризиса, – подвел краткие итоги 23 лет правления Лукашенко политический обозреватель Валерий Карбалевич. – Кризисе не столько экономического и социального, который случился в итоге распада Советского Союза, сколько кризиса психологического. Общество было в шоке от того, что старая система ценностей развалилась, а новая еще не появилась. И на этом фоне появился Александр Лукашенко и сказал: я знаю, что надо делать – надо вернуться назад.

И большинство белорусов поверило в это и пошло за ним, потому что к новой жизни общество было не готово. И Лукашенко законсервировал старую советскую систему. Конечно, не в первозданном виде, но основные ее элементы он сохранил. Это и доминирование государственной экономики, это и недемократическая политическая система, где только один хозяин, и советская символика. Действительно, эта система стабилизировала общество: благодаря российским дотациям и сохраненным промышленным предприятиям начался экономический рост.

Все это какое-то время обеспечивало ему определенную поддержку и ту самую стабильность. Но потом оказалось, что эта система не способна к развитию. Стабильность есть, а развития нет. И сегодня, когда мы видим очевидный кризис этой модели, необходимость ее изменения. Но к этим изменениям Лукашенко не готов. А механизмов, чтобы поменять власть, уже нет, так как они были ликвидированы.

И сегодня мы имеем ситуацию исторического тупика, когда необходимость перемен вступает в противоречие со страхом потерять свою власть. Мы видим, как общество потихоньку движется от любви к ненависти к своему вождю. Мы видим, что авторитарная власть, не имеющая связи с обществом, делает все больше странных решений, вроде декрета о «тунеядстве». Мы оказались в ситуации, когда человек, который раньше действительно имел огромную поддержку и симпатию населения, теперь вызывает раздражение большинства людей.

Хорошего выхода для Беларуси я в этой ситуации не вижу – скорее всего, в будущем мы станем очевидцами продолжения деградации во всех сферах жизни. И это самый оптимальный вариант.

Экономист – о Лукашенко: мы наблюдаем крах его системы

– Лукашенко остался верен той модели экономики, которую он в своих обещаниях нарисовал, – считает экономист Леонид Злотников. – Он обещал установить контроль над ценами, восстановить связи с бывшими советскими республиками – и он остался верен своим обещаниям.

Мы видим результат этой верности, этого популистского подхода. Попытка построить какую-то модель социализма закончилась таким же провалом, которым она закончилась во всех остальных странах. И сейчас мы наблюдаем крах его системы. Она неэффективная и бесперспективная, а все попытки модернизации заканчиваются только ростом внешних долгов.

Пример Беларуси еще раз подтвердил, что попытка организовать командную экономику в стране – губительна. Боюсь, что еще несколько лет мы будем наблюдать агонию этой системы.

Байнет – о Лукашенко: мавр сделал свое дело – и ему давно пора уйти

Белорусские интернет-пользователи относятся к фигуре Александра Лукашенко неоднозначно. Часть людей по-прежнему готова поддержать руководителя, несмотря на состояние, в котором находится экономика страны.

«На самом деле удивительно, как самая бесперспективная республика СССР, не имеющая плодородных земель, морей, портов и полезных ископаемых стала лидером среди группы стран с высоким уровнем жизни. В этом заслуга нашего Президента, это несомненно», – пишет о Лукашенко комментатор на открытой площадке talks.by.

«В нашей республике спокойно, благополучно, нет гражданских войн и национальных конфликтов. А вот это как раз и не устраивает недовольных».

Однако многие комментарии, опубликованные на дискуссионных площадках – критические. День прихода к власти Лукашенко некоторые белорусы называют «черным днем в истории».

«По сути за 23 года уничтожены язык, культура, образование, деградированы производства. И практически народа нет, так как он обезличен…», – объясняют свою позицию они.

«23 года назад Александр Лукашенко выиграл первые и последние президентские выборы…»

«Он выиграл, а мы все проиграли: и дети, и внуки наши».

«Мавр сделал своё дело – и ему давно пора уйти. Каждому времени нужен свой руководитель. Сейчас он уже тянет страну назад, но власть любят все – и никто не отдаст ее просто так на благо страны…»

«А помните, как всем когда-то надоел Брежнев? А ведь Брежнев правил только 18 лет».