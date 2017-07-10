Во вторник ожидаются ливни и шквалистый ветер, по югу до +34°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

11 июля ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории Беларуси дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем при грозах в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах шквалистый.

В Минске днем ожидаются грозы, при грозах местами по городу сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, по юго-западу до +20°С; максимальная днем +23..+29°С, в южных районах +30..+34°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

12 июля ожидается на большей части территории страны кратковременные дожди, ночью в отдельных районах сильные дожди; местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, по юго-востоку до +20°С, максимальная днем +20..+27°С.

13 июля на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +21..+27°С, по юго-востоку до +29°, в западных районах +18..+20°С.