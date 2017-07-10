«Люди на болоте окажутся в болотной экономике»

Экономисты сравнили нынешний кризис с торфяным пожаром.

О перспективах белорусской экономики в 2018 году рассуждают в «Белгазете» Александр Обухович и Ярослав Романчук.

Предлагаем вашему вниманию несколько выдержек из их беседы.

Обухович: «Для корабля, порт назначения которого неизвестен, нет попутного ветра»

— Оптимизм нашего правительства явно не учитывает реальное положение дел в экономике. Да, сегодня сложилась вполне благоприятная внешняя конъюнктура, которая позволяет наращивать экспорт высокими темпами. Но нет никакой гарантии, что ситуация сохранится хотя бы до конца года. Закон Мерфи гласит: если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет. Мы не знаем, какую экономику строим, а для корабля, порт назначения которого неизвестен, как говорил Сенека, нет попутного ветра.

Вообще речь не о рецессии, а о вялотекущем кризисе, который можно сравнить с торфяным пожаром, который разгорается и распространяется медленно, продолжаться может очень долго, но прорваться наружу — в любом месте и в любой момент.

Беларусь всерьез отстает от мировых экономик, где среднегодовые темпы роста составляют 3,5%. Чтобы Беларуси приблизиться к их уровню, темп роста должен быть, как минимум, 5%. Устами же Матюшевского правительство задекларировало, что не знает, как это сделать — даже целевой сценарий предполагает темпы роста всего в 3,5-4%.

Романчук: «Власти игнорируют проблемы фундамента, несущих конструкций и крыши и рассуждают о занавесочках»

— Ни $ 1,4 млрд., которые получил бюджет от продажи евробондов, ни $ 300 млн. от ЕФСР, ни возможный еще кредит МВФ не спасут модель Совок/Госснаб. Чтобы Беларусь получила шанс на быстрый рост, долгосрочное, устойчивое развитие, власти должны отказаться от этой тупиковой модели.

Если же власти продолжат игнорировать проблемы фундамента, несущих конструкций и крыши здания белорусской экономики, если они будут рассуждать о каких-то занавесочках, рюшечках и других эстетических прибамбасах высшего руководства, то объявленный Нацстатом «бумажный» рост закончится ползучей, разрушительной стагнацией. Люди на болоте окажутся в болотной экономике. Конечно, с голода никто не умрет, но и звезд с неба белорусам тоже не достанется.