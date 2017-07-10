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Скандалы
10.07.2017
Ксения Ельяшевич, TUT.BY
Суд по делу погибшей школьницы: прокурор просит учителям по 2 года ограничения свободы

Прокурор просит признать учителей средней школы № 11 города Молодечно виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть школьницы на уборке картофеля. И приговорить каждую к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Также прокурор Виктория Полещук просит суд назначить каждой из учителей штраф в размере 100 базовых величин (2300 рублей). И запретить в течение двух лет занимать должности, связанные с обеспечением безопасности детей.

— Считаю доказанной вину учителей Ирины Апанасевич и Ольги Завадской, квалификацию их действий по ч.2 ст. 165 УК верной. Прошу учесть степень общественной опасности, характер и тяжесть последствий, а также форму вины — то есть по неосторожности. (…) И также учесть характеризующие сведения [обвиняемых] - исключительно положительные со стороны коллег и родительского комитета, — заявила гособвинитель.

Сторона обвинения пришла к заключению, что детей отправили на поле в рамках образовательного процесса (в школьном плане значилась акция «Помоги собрать урожай»). Потому педагоги были ответственны за здоровье и жизнь детей. Но они не обеспечили безопасного сопровождения детей к автобусу после окончания работ, и не были рядом с 13-летней Викторией Попченей в тот момент — поэтому и не видели момента наезда.

Ранее обвиняемые — 32-летняя учительница французского языка Ольга Завадская и 44-летняя Ирина Апанасевич, учитель физики — признали свою вину полностью.

— Я глубоко переживаю о случившемся и соболезную родителям девочки. Весь этот год я переживала… К сожалению, я не смогла предотвратить, — сказала в своем последнем слове обвиняемая Ирина Апанасевич.

— Искренне выражаю соболезнования родителям. Я очень переживаю трагедию. Прошу внимательно рассмотреть дело и вынести справедливое решение, — добавила ее коллега Ольга Завадская.

В своем выступлении адвокат Ирины Апанасевич Ольга Кучинская напомнила о нарушениях чиновников и руководства школы. В частности, о том, что «школа поторопилась выполнять указание» руководства, ради поездки на поле детей сняли с уроков, хотя так делать нельзя. Да и сам отдел образования отправил автобус за школьниками в учебные часы.

Адвокаты также подчеркнули: установлено, что во время наезда у девочки в ушах была вата из-за проблем с правым ухом.

— Учителя не знали о проблемах со слухом [у Виктории Попчени] и не знали, что во время сбора картошки, с целью избежать повторения отита — а погода была ветреная, — она заложила в уши вату, что препятствовало звуку в момент наступающей опасности, — подчеркнула адвокат Ольги Завадской Наталья Кашкан.

Также сторона защиты полагает, что поездку в поле нельзя считать образовательным процессом, тем более что и в суде «мнения представителей сферы образования разделились». Даже для воспитательных целей школьников можно привлекать к труду только во внеурочное время, по заранее прописанной в школьном плане программе (сроки, участники, ответственные) и так далее. А в плане СШ № 11 было только название акции — и все.

— Организация поездки была проведена в спешке, по разнарядке отдела образования. Как видно из материалов дела, такие работы не были заранее предусмотрены планом и выходят за рамки образовательного процесса. Следовательно, привлечение детей и возложение на учителей таких обязанностей является незаконным.

Кстати, родители погибшей девочки, Юлия и Олег Попченя, просили суд не лишать учителей работы.

Напомним, 29 сентября во время уборки картофеля под Молодечно погибла ученица 8-го класса 13-летняя Виктория Попченя — на нее наехал грузовик. Водителя уже приговорили к 3 годам ограничения свободы.

Теперь судят двух учителей средней школы № 11, которые сопровождали детей на поле. Их обвиняют по ч. 2 ст. 165 УК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть). Санкция статьи — ограничение или лишение свободы на срок до 4 лет.

Известно, что детей в возрасте до 14 лет привлекать к труду нельзя было. Однако этот запрет руководство школы нарушало не первый год. В сентябре 2016-го детей отправили на работы в спешке по указанию отдела образования Молодечненского райисполкома.

Из-за этого были допущены многочисленные нарушения со стороны чиновников и руководства школы: на поле ученики ехали без разрешения от родителей, во время уроков и без простейшего медицинского осмотра, а трудовые отношения между школой и сельскохозяйственной организацией никак документально не оформлялись.

Родители погибшей на картошке школьницы вступились за учителей

 
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