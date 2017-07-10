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Скандалы
10.07.2017
TuzinFM подал в суд на идеолога Мингорисполкома

Сын знаменитого архивиста и историка запретил проводить презентацию музыкальной программы, посвященной истории Беларуси. TuzinFM счел это решение незаконным и подал заявление в суд.

Начальник главного управления идеологической работы Мингорисполкома Павел Скалабан не разрешил живую презентацию альбома Александра Денисова «Краткая история Беларуси».

Соответствующее заявление на получение гастрольного удостоверения было направлено ​​в Мингорисполком. Но после того, как главное управление попросило предоставить тексты песен, которые будут исполняться на концерте, в выдаче гастрольки было отказано, сообщает TuzinFM.

Примечательно, что в ответе руководитель идеологического управления П. Скалабан впервые сослался на Кодекс «О культуре» (ранее концерты не разрешались со ссылкой на указ главы государства №257, на пункт, в котором речь шла о пропаганду войны, экстремизма и другого).

Согласно п.1.3 ст. 215 Кодекса Республики Беларусь «О культуре», на который ссылается идеолог, основанием для отказа в проведении концерта является «заключение художественного совета по культурно-зрелищных мероприятиях о низком художественном уровне исполнения». При этом соответствующего заключения выдано не было, а на просьбы хоть что-то объяснить по поводу отказа, главный идеолог не отреагировал.

Организатор концерта и руководитель TuzinFM Сергей Будкин принял решение обжаловать действия государственного органа в судебном порядке и подал заявление в Экономический суд.

— Я не разумею, якім чынам адбыўся замер мастацкага ўзроўню выканання, хто гэта рабіў, якім чынам, па якіх крытэрах і навошта. У любым разе, вырашаць гэтае пытаньне мусяць самі слухачы, а не чыноўнікі ў кабінэтах. Перакананы ў тым, што дзеянні ідэолагаў абсалютна незаконныя. Відавочна, што мы маем справу з цэнзураю. Прыкра, што нам перашкаджаюць падтрымаць Алеся Чобата – аўтара вершаў да гэтага альбому, які цалкам страціў зрок і жыве зусім адзін у сваёй хаце ў Скідзелі. Мы хацелі перадаць яму частку грошай, атрыманых з канцэрту, — пояснил свое решение Сергей Будкин.

Юрист правозащитного центра «Вясна» Валентин Стефанович, считает, что сам пункт кодекса «О культуре», на который ссылаются идеологи, нарушает законодательство. Ведь в Конституции гарантируется свобода выражения своего мнения, в том числе и в художественной форме.

— Ограничения допускаются только в тех случаях, когда это несет опасность — общественному порядку, нравственности, здоровью, правам других ... А это не тот случай, — объясняет юрист.

В заявлении, направленной в Экономический суд, есть две просьбы: признать действия Управления идеологической работы незаконными и обязать это управление выдать гастрольное удостоверение на любую приемлемую для организаторов дату.

 
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