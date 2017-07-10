Макей рассказал, чем делегаты ПА ОБСЕ «были шокированы» в Беларуси

Министр иностранных дел Владимир Макей рассказал, как Беларусь преодолевает негативный имидж в западном общественном мнении.

«Целый ряд последовательных и конструктивных шагов с нашей стороны способствовал укреплению позиции Минска в качестве надежной переговорной площадки. Это касается не только урегулирования кризиса в Украине», — цитирует слова Макея БЕЛТА.

По мнению министра заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ было проведено «на достойном уровне».

— Я встречался со многим парламентариями, и многие из них говорили о том, что они были позитивно шокированы увиденным в Беларуси. Это не значит, что наша работа на этом завершается. Нет, мы еще в начале большого пути по преодолению того негатива, во многом имиджа, восприятия нашей страны в западном общественном мнении, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей также констатировал наличие позитивных тенденций и на внешнеэкономическом направлении. По его данным, за пять месяцев текущего года белорусский экспорт вырос почти на 23%, что составляет около $ 2 млрд. Вместе с тем он призвал дипломатов не обольщаться этими цифрами с учетом низкой базы прошлого года, по отношению к которой отмечается рост экспорта.