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Общество
10.07.2017
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Ностальгическое потребление: почему покупают товары с советской символикой

Это не только социокультурный феномен или веяние моды, но и эффективный инструмент пропаганды и рекламы.

Ученые Высшей школы экономики изучили феномен любви к товарам с советскими коннотациями на постсоветском рынке. Исследование опирается на 23 глубинных интервью двух возрастных групп: 18-25 лет и старше 55 лет.

Упакованная ностальгия

Товары, сделанные в советской стилистике, часто априори одобряются в массовом сознании. Такие бренды, по данным общероссийского опроса ВЦИОМ, «отличает высокое качество (30,1% респондентов) и хороший вкус (24,3%)». Причем советизированным торговым маркам доверяют не только люди, большую часть жизни прожившие в СССР, но и постсоветские поколения.

«Советизированные» бренды нередко преподносятся как «те самые», сохраненные, аутентичные. Однако марка может быть та же, а рецептура (конфет, мороженого, пива и пр.) – новая. Вся сила такой имитации — в упаковке. Бренд узнаваем – и ему продолжают доверять. Гастрономия становится знаком «связи с прошлым», к которому хочется прикоснуться, отмечают авторы исследования. Такой феномен называют «ностальгическим потреблением». По сути, бесконечно воспроизводятся одни и те же потребительские практики.

Зацикленность на «советизированных» товарах исследователи называют behavioral lock-in («замыкание» на одном и том же поведении). Аналог этого понятия – «эффект колеи», роковое «скатывание» на один и тот же путь. Такое явление характерно для переходных обществ – стран бывшего социалистического лагеря. Тоска по прошлому может свидетельствовать о поисках идентичности, подчеркивают исследователи.

Так, например, появилась «Югоностальгия» – тоска по бывшей Югославии, которая транслируется в потребительскую культуру.

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