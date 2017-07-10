Дома и стены помогли: почему не прошла резолюция ПА ОБСЕ с критикой Беларуси?

Стоит ли белорусскому МИДу праздновать победу?

Что помешало участникам ПА ОБСЕ принять резолюцию с критикой Беларуси?

Фото: Пресс-служба ОБСЕ

Парламентская сессия ОБСЕ не включила в итоговую декларацию резолюцию «Положение в Восточной Европе» с критикой Азербайджана, Беларуси и России». Такое решение было принято по результатам голосования 9 июля.

Логвинец: Хозяев просто не захотели обидеть

Политолог Алесь Логвинец обращает внимание, что и внутри западных демократий есть политические силы, которые выступают за более тесное сотрудничество с авторитарными государствами, поскольку это может поспособствовать переменам в этих странах.

— Еще, возможно, сыграл роль и тот фактор, что организатором была Беларусь, и хозяев просто не захотели обидеть, — полагает эксперт.

В ОБСЕ имеет место разносторонность интересов, и очень сложно найти то, что всех объединяет. В то же время, отмечает собеседник, была принята резолюция, которая призывает Россию вернуть Крым Украине.

— Это демонстрирует, что определенные консенсусные вопросы есть. Если западные страны объединяются, то они имеют большинство в ОБСЕ, — подчеркивает Алесь Логвинец.

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