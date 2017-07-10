Девушка-тракторист с парада: «На МТЗ есть коллеги-мужчины, которые меня ненавидят»

На параде на День независимости была не только военная техника, но и танцующие балет тракторы «Беларус». Одним из них управляла Катерина Кирилина — единственная женщина-тракторист на МТЗ.

«На девятой передаче этот трактор очень легко положить набок»

Впервые тракторный балет минчанам показали в мае 2017 года на 70-летие МТЗ. Второе выступление было на параде 3 июля, где тракторы синхронно двигались под «Касіў Ясь канюшыну». На крыше одной из машин был венок — именно ей управляла Катерина.

Девушка выступала на тракторе «Беларус-80Х», предназначенном для уборки хлопка. По сути это тот же советский «МТЗ-80»: на нем стоит тот же двигатель, та же муфта сцепления и та же коробка передач.

Конструктивно машина отличается одним колесом вместо двух спереди и расширенной колеей сзади. Есть в нем и некоторые современные атрибуты: например, климат-контроль и магнитола. Присутствует регулировка и обогрев зеркал, рассказывает Катя.

— А еще в отличие от моделей «80» и «82», рычаг коробки передач находится посредине. Было не очень привычно и удобно.

Специально для участия в параде на тракторе разблокировали девятую передачу, чтобы машина ехала быстрее.

— Для нас сделали исключение и убрали блокировку девятой передачи, потому что мы бы тормозили всю колонну на параде. Без блокировки он бы максимально двигался 18 километров в час, а нужно было 25.

Заводское ограничение скорости до 18 километров в час здесь не случайно. Как минимум управлять машиной на хлопковых полях Средней Азии будут не всегда профессионалы.

— Поскольку он трехколесный, то на девятой передаче его очень легко положить набок. Если на всей скорости крутануть на месте — будете лежать на боку.

«Никогда в жизни не могла подумать, что придется работать на тракторе»

Но этот трактор Катерина использовала лишь для тренировок и выступлений, а по основной работе она ездит на обычных «Беларус-82». С помощью техники девушка чистит и подметает территорию завода, а также перевозит грузы для сталелитейного цеха. Смеется, что в школе в городском поселке Видзы на Браславах и подумать не могла, что будет трактористкой.

— В детстве была шустрая, вредная и непослушная. После 9 класса хотела поступить в радиотехнический, но мать сказала выбирай: либо школа, либо училище.

Девушка пошла в училище на физмат, где обучали слесарному делу и давали разные категории прав.

— Думала, отучусь, получу водительские права и можно идти дальше. А тракторные пусть валяются на полочке. И я никогда в жизни не могла подумать, что мне придется работать на тракторе.

После училища Катерина решила поступать, но завалила централизованное тестирование. Поэтому девушке надо было искать место для распределения. Шел 2008 год, Кате было 19.

— Я ездила по Минскому району и никто не брал меня ни трактористом, ни кем-то другим. А потом знакомый привел меня на МТЗ, потому что женщина-тракторист у них тогда работала. Тогда на заводе был пик и меня взяли.

Сразу на МТЗ было две недели стажировки, за которые Катерину научили «в принципе всему». Потом она уже сама просила ее переводить с участка на участок, чтобы осваивать новые трактора. Кроме того, девушка получила права на фуру и постоянно подрабатывала: таксовала по ночам и была продавцом в магазине. А в тракторный балет этой весной Катю позвало начальство.

— За три недели с завода мне позвонили и сказали: «Катерина, сегодня в два часа собрание».

«На параде надо было думать о программе, а не о президенте»

Девушка сразу согласилась на балет и после трех недель тренировок вместе с партнерами выступила на дне рождения МТЗ. Говорит, что в первый раз волновалась.

— У меня не было опыта выступлений на публике, и когда я выехала и увидела эту толпу — у меня руки и ноги затряслись.

Но все прошло хорошо и на День независимости Катерина уже почти не волновалась. Спрашиваем, каково это — выступать перед президентом.

— Президент тоже человек и из опыта прошлого балета я поняла, что не надо смотреть на зрителей. Просто надо думать о программе и не думать о том, что тут президент.

Кстати, отрабатывалась вся программа выступления без музыки. Катя говорит, что главное здесь — до секунды знать, кто за кем двигается. Таким образом, они вкладывались ровно в четыре минуты.

— Мы были сами себе, музыка — сама себе.

Интересуемся, доплачивают ли трактористам за танцы. Девушка говорит, что за выступление на день рождения завода им выдали премии по 400 рублей. Это чуть меньше ее оклада.

— А сколько будет за парад, пока неизвестно.

Но тут деньги для Катерины не главное. Говорит, что любит что-то новенькое. Работать в команде с мужчинами ей тоже было комфортно. К тому же среди них есть и ее парень Олег, которого она привела в балет перед Днем независимости.

— У нас один человек заранее купил билет на отдых в Турцию и нужна была замена для парада. Петрович спросил, есть ли у кого желающие? Конечно есть! А ну сюда (смеется и показывает как тянет Олега. — Прим. TUT.BY). Петрович, вот есть хороший человек, все категории прав. Конечно он справится.

«Конечно, есть коллеги, которые меня ненавидят»

С остальными пятью сотнями трактористов-мужчин на заводе у девушки тоже нормальные отношения.

— Конечно, есть те, которые меня не любят, ненавидят. Делают вид, что меня не знают и никогда в жизни не поздороваются. А мне все равно на них, я уже давно забила на их мнение.

А кто и попробует оскорбить Катю, то она и отпор может дать.

— Когда-то язвили, подкалывали, а я тихонько сидела в свои 19 лет. А сейчас, когда им ответишь на их языке, то им и сказать нечего.

О причинах такого отношения к себе Катерина не знает. Благо — таких трактористов на заводе абсолютное меньшинство.

— Большинство такие, которые говорят мне: «О, Катюха, свой пацан!».

Катерина считает, что разницы между мужчиной и женщиной нет и в поведении на дороге. Она выделяет три категории наиболее проблемных водителей.

— Это или дедушка, или женщина без опыта, или какой-нибудь человек из тех, которые вечно сидят в телефоне. Почему тормозит поток? Потому что впереди едет один из этих троих.

Сама же девушка ездит на своем дизельном Citroen Xsara 1998 года спокойно. Но может и проучить кого-то на дороге.

— Не хочется ругаться матом, но бывает, когда перед тобой выскакивает какой-нибудь фраер, и ты резко даешь по тормозам. Таких в ответ я тоже подрезать могу.

Культура вождения в Минске девушке не очень нравится. Говорит, что у нас часто не пропускают перестроится в другой ряд в пробке.

— В Москве ты чуть колеса подвернул и тебе уступают — едь. У нас же этого нет, вот и вся культура. Зато дороги хорошие.