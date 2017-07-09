Десятки тысяч не побоялись выступить против Эрдогана в Стамбуле

В центре Стамбула прошел митинг против правительства президента станы Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором приняли участие десятки тысяч человек.

Перед этим они прошли маршем от Анкары до Стамбула. «Марш справедливости», участники которого преодолели более 400 километров, стартовал в турецкой столице 15 июня.

Его участники протестуют против массовых увольнений и арестов, которые последовали за неудачной попыткой военного переворота летом прошлого года.

Президент Эрдоган обвинил участников акции протеста в поддержке терроризма и заявил, что Народно-республиканская партия, организовавшая марш, вышла за рамки оппозиционной деятельности и действует совместно с террористическими группировками.

Лидер НРП Кемаль Кылычдароглу призвал к проведению марша после того, как один из членов партии Энис Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию.

Энис Бербероглу отвергает предъявленные ему обвинения. Митинг в Стамбуле прошел в районе Мальтепе, где содержится арестованный депутат.

Более 50 тысяч человек были арестованы и 140 тысяч уволены или отстранены от работы после неудавшейся попытки переворота в прошлом году. Аресты правозащитников и ведущих журналистов вызвали международное осуждение.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Стамбуле Марк Лоуэн, марш протеста можно считать беспрецедентным политическим вызовом, брошенным президенту Эрдогану.

Многие в стране считают, что правительство воспользовалось возможностью подавить всех своих противников под предлогом борьбы со сторонниками заговора, отмечает корреспондент.