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Общество
09.07.2017
Илья Горин, фото allerleiten.livejournal.com
Как сегодня живут некоторые «малые родины»: «Людей трудно узнать — худые, как с Освенцима»

Призыв Лукашенко возрождать малые родины зацепил белорусов.

Накануне, празднуя Купалье в Александрии, глава государства призвал состоятельных людей возрождать малые родины.

— Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый. Я уверен: если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей.

Поэтому мой призыв сегодня с моей малой родины ко всем тем, кто не забыл свою малую родину: давайте для нее сделаем максимум, давайте, став состоятельными людьми (те, кто способны), сделаем для этих деревенек, речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать.

Новость выходного дня стала одной из самых обсуждаемых в Байнете. Форумчан, поддержавших идею, единицы. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Очень красивые, но и правильные слова. Наша страна зависит от каждого из нас! И ни от кого другого».

«Думается, что президент мог бы показать пример состоятельным людям, как спасать малую родину с помощью личных средств, коих за двадцать с лишним лет скопилось немало».

«Это с нашими-то зарплатами?»

«Когда вы обустроите, к вам придут: МНС, ДФР КГК, СК, МВД, МЧС, ОТ (Охрана труда), Санстанция... За 20 лет правления всегда было так. А теперь докажите мне, что в этом случае будет что-то по-другому».

«Нужно создать Указ «О поддержке мест рождения», налоговым органам приказать, со всех деклараций о доходах, дополнительно взыскать 30% от общей суммы дохода в республиканский бюджет. Средства направить по назначению — Парады, Дожынки, Игрища, Самолеты и другие очень нужные вещи».

«Достаточно платить достойную зарплату людям, не душить инициативу и они сами все обустроят»

«Надо составить Реестр состоятельных людей, «родившихся в маленькой деревушке». Оптимальным считаю составить Реестр по областям, по районам, по сельсоветам. И пусть никто не останется незамеченным».

«Чемодан — вокзал — Шклов».

Обсуждение проходит на фоне двух показательных откровений, прозвучавших на этих выходных и касающихся сегодняшней жизни в деревнях.

Первая из них — интервью Радыё Свабоды с матерью троих детей, которая, называя свою семью нищей, делится рационом питания на день. Деревня Березовка, Глусский район.

Утро: чай и кусочек батона.

Обед: суп.

Ужин: каша или чай.

Также в воскресенье своими наблюдениями в Facebook поделилась пользователь Inesa Kuryan.

«Вярнулася з вёскі, канстатую генацыд беларускага народу. У людзей няма працы. Людзі галадаюць. Вёскі развальваюцца. Людзей, якіх я бачыла ў мінулым годзе — цяжка пазнаць — худыя, як з Асвянціна. Просяць пра якую-хоць працу. Дзеці просяць грошы ў бацькоў пенсіянераў.

Усе ходзяць у старой вопратцы, у любое надвор'е ў танных гумовых ботах, шкадуюць грошы на стрыжку, шмат хто спіўся. Нормай становіцца абкраданне пакінутых хатаў. Як з гэтым мірыцца?! І нічога не змяняецца».

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