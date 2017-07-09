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Комментарии
09.07.2017
Дмитриев: «Извинение в духе «Он не вор? ну, извините!» только ухудшают ситуацию»

Один из лидеров «Говори правду» — о странной истории Михалок vs Мотолько-Бонд.

«Нет истории Михалок vs Мотолько-Бонд. Такое рассмотренное превращает ситуацию в классическую «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», — пишет Андрей Дмитриев у себя в Facebook. — Настоящая история о другом: ни у кого нет права на клевету. А публичный человек тем более несёт за свои слова ответственность.

В Беларуси из-за пропаганды все это стало размыто. У нас люди, то готовят вооружённый захват власти и закапывают оружие в бочках в лесу, то вдруг, раз, все в порядке и они уже на свободе. И никаких извинений, комментариев. Было нужно — сказали, пропала необходимость — забыли.

Таких примеров масса с обеих сторон. В стане гражданского общества действуют зачастую по тем же принципам.

Надо — оклеветали, перестало быть нужно — тянут руки словно ничего и не было. Не важно, что ложечки нашлись, главное, чтобы осадочек остался. Я сам был в такой ситуации не раз.

Наверное, поэтому для меня то, что сделал Михалок противно и не сходит за прикол.

Потому что это клевета и не способность потом признать свою ошибку. Извинение в духе «Он не вор? ну, извините!» только ухудшают ситуацию.

И это так похоже на то, когда власть борется с резолюцией, где указаны нарушения прав человека, а совсем не с тем, чтобы поводов для таких резолюций не было.

Что дальше? Суд, адекватное публичное извинение, пожимание рук? Это решать участникам конфликта.

Главное для меня лично, не то, как будет сказано — клевета — это недопустимо, а то, что это в принципе должно быть произнесено».

 
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