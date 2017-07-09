Трогательный видеофакт: Трамп пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку

Эпизод произошел на авиабазе «Эндрюс», когда президент США вернулся из зарубежной поездки.

Пехотинцы стояли навытяжку у трапа вертолета, который должен был доставить Дональда Трампа и его супругу в Белый дом. Подходя, президент заметил на земле фуражку. Он поднял ее, водрузил на голову морского пехотинца и потрепал того по плечу.

Но фуражку снова сдуло, и Трамп снова начал ее поднимать. Солдат продолжал стоять неподвижно и держать руки по швам. Эпизод был заснят несколькими камерами и вскоре распространился в интернете, получая лестные для Трампа комментарии.

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Напомним, подобный трогательный эпизод с пехотинцем ранее произошел с президентом США Бараком Обамой. Он, поднимаясь на борт вертолета, осознал, что забыл ответить на приветствие солдату, стоявшему возле трапа. Он поднялся к пилотам, пожал им руки, вернулся к бойцу и лично поприветствовал его.