Россияне проникли в элитный отель Турции ради халявы

В турецкой Анталье полиция задержала троих россиян, которые выдавали себя за постояльцев четырехзвездочного отеля и питались по системе «все включено», пишет газета Hurriyet Daily News.

42-летний Андрей В., 37-летняя Юлия Ф. и 41-летняя Елена К. приехали, как уточняет News Turk, в гости к своему знакомому, проживающему в курортном поселке Чамьюва в 10 километрах от Кемера, и 5 июля проникли на территорию одного из отелей. При этом туристы каким-то образом раздобыли браслеты, которые выдаются постояльцам и позволяют им пользоваться услугами гостиницы.

Предприимчивые россияне сразу пошли в ресторан и обильно отобедали по системе шведского стола, а потом стали пить алкоголь в неограниченном количестве - все это предоставляется клиентам отеля по системе «все включено». Однако их приятный отдых был прерван, когда персонал гостиницы заподозрил неладное и вызвал полицию.

Туристов задержали при попытке сбежать из отеля и в тот же день отвезли в суд, где обвинили по статье о мошенничестве. Любителям халявы пришлось заплатить штраф, его размер издания не уточняют. После этого их отпустили.

Около недели назад, 29 июня, другие российские туристы были опозорены сотрудниками охраны, когда при выезде из отеля в Алании попытались вынести 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров ликера в пластиковых бутылках, два халата. Семейная пара даже прихватила с собой растения, выкопанные из сада при гостинице, а также семь килограммов апельсинов из ресторана, напоминает newsru.com.