Алена Свиридова обнаружила махровый совок в Крыму

Певица возмутилась «адом» в Феодосии.

На своей странице в Фейсбуке Алена Свиридова поделилась впечатлениями об отдыхе в Крыму.

«Какой же адский ад в Феодосии! И такой же ад в головах моих сограждан. Опа-опа-опа-па, тыц тыц тыдыдыц, окна в Гранд-отеле, в котором я оказалась по явно злой воле судеб, выходит на набережную, где пьют вино и гуляют всю ночь до утра отдыхающие. Почему это ТОЛЬКО ТАК?! ТОЛЬКО КАБАК! Почему здесь такой махровый совок? На улице 2017 год. Почему отдыхать вы хотите только таким способом, с такой музыкой, с такими воплями?».

Певица призналась, что близка к убийству певца, который «стелет влюблённым поля и заставляет корчиться в муках» не только ее, но и мятежный дух Высоцкого.

Не все подписчики Свиридовой разделили мнение певицы. Некоторые написали, что совок у нее в голове. Другие высказались, что наблюдали подобную картину в Сочи и Геленджике. Жительница Луганской области предложила Алене Свиридовой: «Так приезжайте к нам на Донбасс, там услышите другие звуки».