Российский обозреватель Елена Рыковцева у себя в Facebook провела собственную трансляцию с концерта в Муроме, где главными випами были премьер-министр РФ с женой.

«Ой, боже. Супруги Медведевы открывают концерт в Муроме, посвященный их собственному фирменному празднику Петра и Февронии.

— Смотрите!! Темнота рассеялась и взошла радуга!! Это лучшее доказательство значимости нашего государственного праздника!! — на минуту проснувшись, говорит супруг Дмитрий.

После чего другие супруги, сладенькие ведущие Стриженовы, поздравляют супругов Медведевых с серебряной свадьбой! И тут «невеста» Светлана вдруг передает свой букетик «жениху» Дмитрию. И он, уходя со сцены, бросает его в толпу, как невеста!!! Все это конечно очень в тренде. Но, по-моему, это они за 25 лет просто забыли, что и как делается.

Сначала детей запустили с песнопениями про бога и «православную Россию», а затем взрослый дяденька подхватил эстафету: «Распустились ромашки в России/И любви зазвучала симфония/ Крепнут семьи у нас молодые/Под защитой Петра и Февронии!»

Яхты есть, а вкуса бог не дал.

Этот выдающийся концерт закончился коллективной песней, в которой были следующие строчки: «Семья — опора государства моей страны России». А также: «Живите в ладу и гармонии/И пусть будет жизнь ваша освящена/ любовью Петра и Февронии».

Семья Светланы и Дмитрия на этом концерте трогательно танцевала под бдительным оком охранника и под проливным дождем, который на нее удивительным образом не проливался. С головой Светланы Медведевой по количеству цветочков конкурировал только костюм Филиппа Киркорова.

Кстати, вы не поверите, но по ходу концерта Дмитрий Анатольевич один раз заплакал. Это я совершенно серьезно. После песни Джо Дассена «Если б не было тебя» Я не знаю, о ком он в этот момент думал. Не факт, что о супруге. Может о том, кто сейчас далеко от него, в Гамбурге.