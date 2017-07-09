На заключительном заседании сессии ПА ОБСЕ Гайдукевич кричал в зал: «Спасибо вам!»

Резолюция с критикой Беларуси не вошла в итоговую декларацию 26-й летней сессии, которая проходила в Минске.

Делегаты ПА ОБСЕ приняли решение провести дополнительное голосование по декларации «Положение в Восточной Европе». По итогам голосования 43 делегата высказались за и столько же — против включения данной резолюции в Минскую декларацию, 29 — воздержались, сообщает БелаПАН.

Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен назвала это очень необычной ситуацией.

Решение ПА ОБСЕ о невключении резолюции «Положение в Восточной Европе» в декларацию вызвало бурную реакцию белорусской делегации — ее представители аплодировали, а член Совета Республики Сергей Гайдукевич кричал в зал: «Спасибо вам!»

Напомним, накануне Комитет по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ на сессии в Минске принял резолюцию «Положение в Восточной Европе», в которой критикуются правительства Беларуси, России и Азербайджана.

Представляя документ, ее автор из Швеции Кристиан Хольм заявил, что предыдущие выборы в Беларуси в 2015 и в 2016 годах не соответствовали стандартам ОБСЕ. Также по его словам, в стране остаются ограничения на свободу СМИ и собраний, были массовые аресты во время весенних протестов.