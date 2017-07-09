Латынина: «Мы оккупировали Польшу совместно с Гитлером, мы расстреливали, мы держали в рабстве»

Российский публицист — о том, почему похвала Польши Трампом не случайна.

— Говоря об этом саммите, этой встрече, я вынуждена начать с речи Трампа в Польше. Это была такая, вторая Фултонская речь. О том, что Запад должен защищать свои ценности, если не хочет умереть, — говорит Юлия Латынина на «Эхе Москвы». — Началась она с похвалы Польши. «Польша, — цитирую, сказал Трамп, — это географическое сердце Европы. Но что еще важнее, в польском народе мы видим душу Европы. Ваша нация великая, потому что ваш дух является великим и сильным».

Дальше Трамп говорит: «В течение двух столетий Польша переживала постоянные жестокие нападения. Ну, хотя Польшу можно было оккупировать и стереть ее границы с лица земли, ее никогда нельзя было стереть из истории или ваших сердец. Вы потеряли свою страну, вы никогда не теряли свою гордость».

Эта похвала Польше была вовсе не случайна и вовсе была направлена не только против России, которая, собственно, расчленила Польшу еще в XVIII веке. Потом мы оккупировали ее совместно с Гитлером, мы расстреливали польских офицеров в Катыни, мы держали ее в рабстве Варшавского договора.

Дело в том, что Польша – это страна, которая проводит политику последовательно либерализации экономики. В результате эта страна до рецессии 2008 года росла в среднем на 6% в год, сейчас она растет обычно где-то на 3-4%. ВВП Польши на душу населения со времен Совка в результате увеличился ровно вдвое, на 100%. Это самое большое увеличение среди всех бывших соцстран, и сейчас экономика Польши самая большая по величине среди всех бывших соцстран, вошедших в ЕС, и это шестая по величине экономика ЕС. Это 20-я экономика в мире.

ВВП Польши на душу населения – это 12 тысяч. По паритету покупательной способности приблизительно 27 тысяч. Напомню, что в России ВВП на душу населения 9 тысяч. Да? Вот, в США 55 тысяч, в Польше 12, а в России 9. Это то есть при том, что Польша, заметьте, не имеет никаких полезных ископаемых. И как у нас любят говорить? «Мы самая богатая ископаемыми страна в мире».

Кроме того, Польша – это одна из немногих стран, голос которых слышен в ЕС, которая отстаивает настоящие западные ценности, а не социалистические миражи Макрона, Обамы и Джереми Корбина. Раз за разом мы слышим от самых разных поляков, что они не пустят на свою территорию мусульманских мигрантов, а руководство ЕС пусть идет лесом. Так и говорят.

Если вы помните, замечательный французский президент Макрон, которого выбрали всей мощью левой французской пропаганды, так и сказал в ходе своей избирательной кампании, что если он будет избран президентом, он наложит на Польшу санкции. И даже обещал это сделать меньше, чем через 3 месяца после своего пребывания в офисе.

Сказал он, кстати, это, между прочим, через несколько дней после того, как стало известно, что Whirlpool, известный производитель там сушилок, стиральных машин и так далее, закрывает во Франции свою фабрику, а перемещает ее в Польшу, где законодательство лучше. То есть Польша – это такой, европейский мини-Китай, который воспользовался всеми преимуществами дешевого труда, отсутствием регуляции, которыми могла воспользоваться и Россия.

И еще такая мелочь. Помните, Трамп очень обижался, что страны НАТО не платят своей доли на содержание НАТО пропорционально своему ВВП? Так вот Польша эту долю платит, и это Трамп тоже отметил в своей речи.

То есть эта похвала Польше – она произошла прежде всего потому, что Польша – это всё то, что Трамп хочет видеть в Западной Европе. Это либеральная экономика, это бескомпромиссная позиция по отношению к тому, что является угрозой настоящим западным ценностям, то есть исламу и России.