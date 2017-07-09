Умер «отец Рунета» Антон Носик

Известный блогер и журналист скончался минувшей ночью на 52-м году жизни.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» и «Варламов.ру» со ссылкой на знакомых Носика.

«Эхо», чьим постоянным автором был умерший, уточняет, что причиной смерти стал сердечный приступ. Других подробностей пока нет.

Последняя запись в Facebook Носика опубликована вечером 8 июля с геотегом на стадионе «Зенит-Арена» в Петербурге. Он призывает сказать нет расизму.

Носика называют одним из «отцов Рунета». В начале 2000-х он участвовал в создании крупнейших новостных интернет-изданий - Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru, а также NEWSru.com.