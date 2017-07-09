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Общество
09.07.2017
Радыё Свабода
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Як жыве ў вёсцы сям’я з трыма дзецьмі: «Нiшчыя, натуральна нiшчыя»
Сям’я зь вёскі Бярозаўка Глускага раёну ня мае сродкаў на харчы, тавары першай неабходнасьці і называе сябе жабракамі. Арганізацыя «Отклик» даставіла для іх дабрачынную дапамогу — вопратку і абутак.
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