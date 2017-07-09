В понедельник на юго-западе ожидается до +28°С

Прогноз погоды на ближайшие два дня.

9 июля утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман.

Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +17..+23°С, на юго-западе до +25°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

10 июля преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман.

Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +20..+26°С, на юго-западе до +28°С.