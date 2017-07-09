Более ста туристов обратились с заявлениями в милицию против минской турфирмы

Клиентам компания «Калипсо Тур» обещала отдых на море, взяла предоплату, но людей никуда не отправили и деньги им не возвращают.

«Люди работают, чтобы вывезти детей на море, чтобы поправить здоровье. У моего ребенка порок сердца! Почему я должна дарить деньги эти?» — говорит одна из пострадавших Рита Арапетян.

Некоторые заплатила за путевку еще в декабре, а когда пришло время вылетать, оказалось, что номер в отеле не забронировали, а рейс в графике вылетов не числится.

«Мы не улетели. Антоневич говорит, что денег нет, а наш тур не был проплачен», — рассказывает еще одна пострадавшая Оксана Жук.

Между тем на сайте компании до сих пор тем, кто забронирует поездку заранее, предлагают скидку (35% процентов).

Нам удалось связаться по телефону с Юлией Антоневич, которая, со слов пострадавших, им продавала туры. Оказывается, фирма продолжает работать. «Я уже устала об этом разговаривать. Деньги будут возвращены в 30-дневный срок», — сообщила Юлия Антоневич.

Лицензирования в сфере туристических услуг в Беларуси нет. Вместо него существует реестр туроператоров. Предполагалось, что список благонадежных продавцов защитит туристов. С отменой государственного регулирования в сферу могли попасть и случайные люди. Только в прошлом году в Беларуси оскандалились сразу несколько крупных фирм.

Обманутые туристы не верят, что им вернут деньги. И хотят получить правовую оценку действиям предпринимателей после возбуждения уголовного дела. На директора фирмы в милицию подано более ста заявлений.