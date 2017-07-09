Лукашенко призвал состоятельных людей возрождать малые родины

Это прозвучало на празднике «Купалье» в Александрии.

— Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый. Я уверен: если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей, — подчеркнул Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба. — Поэтому мой призыв сегодня с моей малой родины ко всем тем, кто не забыл свою малую родину: давайте для нее сделаем максимум, давайте, став состоятельными людьми (те, кто способны), сделаем для этих деревенек, речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать.

Он пояснил, что его недавняя поездка в поселок Копысь — это попытка обустроить Беларусь, показать пример, какой должна быть страна:

— Подошла очередь и до этих маленьких городков, до неперспективных деревень. Мы их просто должны спасти, мы должны сделать их удобными для жизни наших людей, детей, внуков.

…У каждого из нас частичка души живет на малой родине. Наши земли славны своими местечками, которые никогда не были местечковыми или провинциальными. Наши села и городки, наша столица, рожденная из такого же городка, - они дали многое и многим. Минщина, Витебщина, Гродненщина, Гомельщина, Брестчина. Или вот Могилевщина. Каждый из нас слышит голос своей малой родины, единственного настоящего места на Земле.

Неизвестная молодая брюнетка рядом с Лукашенко на Купалье. Фотофакт

Лукашенко заметил, что, возможно, некоторым порой хочется куда-то уехать, где-то побывать:

— Но я объехал весь мир за годы своего президентства, был в прекрасных местах. И я вам искренне, от души говорю: красивее вот этих мест, где твои корни и истоки, нет нигде. Я этого не встречал. Я это говорю для того, чтобы вы понимали, что рано или поздно зов малой родины потянет вас туда, где вы родились. Поэтому давайте возрождать эти места, давайте их будем ценить, какие бы они ни были. Это — наши места, это — наша родина, которая дала нам жизнь.

"Вся многовековая история белорусского народа красноречиво говорит о том, как высоко мы ценим мир и благополучие на родной земле. Как бережно относимся к наследию прошлых поколений и уверенно строим настоящее и будущее своего государства. Глубоко чтим героев, отстоявших независимость Отечества. Славим выдающихся деятелей культуры, искусства, которые по праву являются гордостью нашей Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

В их почетном ряду, обратил внимание Президент, стоят великие песняры Беларуси - Якуб Колас и Янка Купала, юбилейные даты со дня рождения которых торжественно отмечаются в этом году. "И это придает фестивалю еще большую значимость. Напоминает о неразрывности культурных традиций, о бесценном достоянии, которое нам нужно сберечь, приумножить и передать потомкам. Обязательно передать потомкам", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что праздник "Александрия собирает друзей" проходит с особой теплотой на живописном берегу Днепра, где издревле пересекались торговые пути, переплетались музыкально-песенное искусство, языки и обычаи. "Этот праздник - наше наследие. В нем все то, что так характерно белорусам: наш национальный колорит, гармония с природой, любовь к своим традициям и истории, поиск счастья и стремление к заветной цели, - подчеркнул он. - А еще, конечно же, гостеприимство! Купальский фестиваль "Александрия собирает друзей" уже давно стал международным. В этом году мы рады приветствовать гостей из семи стран Европы. Такие встречи - лучшая народная дипломатия, открывающая людям нашу самобытную и прекрасную страну. Я хочу особенно приветствовать на этом фестивале наших близких, родных соседей. Спасибо, что вы сегодня с нами!"

По мнению Президента, своим успехом фестиваль в Александрии обязан прежде всего тем замечательным людям, которые живут в этом прекрасном уголке Приднепровского края. "Спасибо, дорогие друзья, за труд и преданность нашей малой родине. Каждый приезд сюда вдохновляет и придает силы. Не только мне, всем нам, белорусам, - сказал Александр Лукашенко. - Примите мои слова как искреннее признание в любви к вам. И давайте сегодня вместе вслушаемся в звуки Купалья, в звуки малой родины, в голос нашей независимой страны, нашей Беларуси".