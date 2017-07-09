Что не так с Дональдом и Меланьей Трамп

Традиция предполагает: президент США должен хотя бы создавать видимость, что его брак — счастливый.

Даже Клинтоны порой демонстрировали на публике привязанность, подтрунивали друг над другом, выглядели близкими людьми. В случае Трампов с первых минут церемонии инаугурации было видно: что-то здесь не так.

Пересмотрите на YouTube: внедорожник Трампов подъезжает к Белому дому, Барак и Мишель Обама ждут на крыльце. Дональд выходит из машины и взмывает по ступеням, Меланья семенит далеко позади с большой коробкой Tiffany в руках. В аналогичной ситуации Обама, Буш, Клинтон шли рядом со своими женами. И ладно бы только это. Во время благословения евангелиста Франклина Грэма президент обернулся и взглянул на Меланью. Та моментально, как по команде, включила улыбку. Но стоило ему отвернуться, и ее лицо тут же помрачнело. Вечером, во время танца президента и первой леди под My Way Меланья казалась скованной и будто пыталась отстраниться от мужа.

Хештеги #SaveMelania и #SadMelania вырвались в топ твиттера. На следующий день в Вашингтоне прошел женский марш — протестующие несли плакаты с надписями «Освободите Меланью». Один из деятелей индустрии моды, знакомый с кланом Трампов много лет, тогда же поделился со мной своей голубой мечтой: «Мишель Обама уговаривает ее бросить его. Она становится иконой феминизма. Поднимается на сцену на марше миллионов и заявляет: «Он сумасшедший. Псих. Я сама не знаю, как я могла быть с ним».

Увы, наша жизнь не голливудский фильм. Судя по всему, жена президента — совершенно безнадежный его тыл. Две предыдущие избранницы Трампа были женщинами с характером. Выбирая третью, он явно искал ту, которая будет выглядеть умопомрачительно, но при этом не станет его головной болью. Женщину-украшение. «Я не из тех жен, что пилят мужа», — пару раз формулировала Меланья свое кредо. Если верить близким Трампов, первая леди его твердо придерживается.

«Ей нравится оставаться на втором плане, позволяя ему быть в центре внимания», — рассказывает друг семьи, декоратор Уильям Юбэнкс, который провел с Трампами День благодарения в их поместье Мар-а-Лаго во Флориде. По словам еще одной приближенной, Лизы Битнер (пиарщицы модельного агентства Trump Model Management в конце девяностых), Трамп нашел в Меланье вторую половину.

«Она ведет себя тише воды ниже травы, — поясняет Лиза. — Говорит, лишь когда к ней обращаются. Она крайне милая». За исключением тех случаев, когда ей приходится оправдывать женоненавистнические высказывания своего мужа или озвучивать его бред, как было с берферизмом — концепцией, согласно которой Барак Обама не был рожден на территории США, а значит, был нелегитимным президентом.

Оттого еще более странно, что после вступления мужа в должность Меланья отказалась переехать в Белый дом. Ее пресс-секретарь Стефани Гришэм объясняла: миссис Трамп ждет, пока у сына Бэррона закончится учебный год (он ходит в школу в Нью-Йорке). Хотя, кажется, она просто не горит желанием брать на себя роль первой леди и прилепиться к мужу своему, превратившемуся в главу государства. Я убеждалась в этом тем сильнее, чем больше друзей Меланьи отказывались беседовать со мной во время подготовки этой статьи.

Когда-то ее жизнь была сказкой «Как выйти замуж за миллиардера». Жила-была Меланья Кнавс, целеустремленная дочь коммуниста из Словении. Изучала дизайн в Люблянском университете. Заняла второе место на конкурсе красоты, бросила учебу, решила стать моделью, чтобы вырваться из захолустья. В Милане в 1995-м вытащила счастливый билет: познакомилась с нью-йоркским антрепренером Паоло Дзамполли — совладельцем модельного агентства Metropolitan Models, приятелем Трампа, плейбоем, который занимался в Европе скаутингом. Дзамполли, как вспоминает он сам, просто сказал: «Меланья, поехали в Штаты».

Она просто согласилась. Дзамполли сделал ей визу и поселил в Zeckendorf Towers на Юнион-сквер вместе с фотографом Мэтью Атаняном. Сейчас Атанян рассказывает, что сексапильная балканка не была похожа на залетных искательниц приключений в Нью-Йорке. Почти не интересовалась ночной жизнью, не обрастала друзьями. Если и выходила куда-то, то с мужчинами старше себя, только на ужин и всегда возвращалась домой еще до того, как сосед уходил тусоваться (пресс-секретарь первой леди утверждает: Меланья нечасто ходила на свидания из-за «постоянных путешествий», связанных с работой моделью).

Будущая миссис Трамп была образцово дисциплинированна: «Дома и на прогулках она носила утяжелители для ног, — вспоминает Атанян. — Съедала от пяти до семи овощей и фруктов в день, пила много воды... И хотела скопить денег».

«Она всегда была деревянной. Поэтому и не стала супермоделью — не умела двигаться».

Однако, по признанию фотографа, ей доставались второсортные ангажементы. Меланье уже было двадцать шесть, время уходило — она попросила Атаняна, тогда снимавшего для Marie Claire, замолвить словечко. Тот не стал вешать подруге на уши лапшу: «Она всегда была деревянной. Потому и не преуспела в качестве модели — не умела двигаться».

Тут, к счастью, на красотку обратил внимание Дональд Трамп. Это случилось в сентябре 1998 года во время Недели моды, на вечеринке Дзамполли в клубе Kit Kat Club. Трамп пришел со своей подружкой Селиной Мидельфарт, наследницей норвежского косметического концерна. Когда Селина отлучилась попудрить носик, Дональд подошел к Меланье, попросил телефон.

И в итоге дал ей свой — эту историю Меланья рассказывает с гордостью. Роман начался вскоре в клубе-ресторане Moomba, эпицентре ночной жизни Гринвич-Виллидж девяностых. Фотограф-сосед и подруги-модели поддразнивали: «Тебе же нравятся его руки, а не деньги, ведь правда? Зачесанная лысина — секрет мужской привлекательности». Меланья умоляла: «Хватит! Он настоящий мужчина».

«Все эти модели из Европы прут как танки. Знают, чего хотят. И вечно высматривают американцев», — убежден фотограф Харри Бенсон, который снимал множество президентов и первых леди, в том числе и Меланью, по крайней мере дважды. Впрочем, для Дональда она тоже была прекрасной партией после требовательной Иваны и надоедливой Марлы. Основатель нью-йоркской фотостудии Pier 59 Федерико Пиньятелли, давний друг и бизнес-партнер Трампа, рассказывает: «Ивана была умна и предприимчива. Как и он, решительна и очень темпераментна. Меланья, наоборот, — совсем не боец».

Зато благодаря этому роману она получила роскошный дом и возможность отдаться своим увлечениям: пилатесу и чтению модных журналов. А еще могла не возвращаться в Восточную Европу. Дональд однажды съездил вместе с ней в Словению. «Я пробыл там минут тринадцать, — рассказывал он позже в интервью Ларри Кингу, сидя бок о бок с Меланьей. — Мы приземлились. Я сказал: «Привет, мам, привет, пап. Пока». Трамп привез Кнавсов в Нью-Йорк (родители жены сейчас живут там большую часть года), и все связи Меланьи с родиной оборвались.

Несколько лет в их отношениях все шло как по маслу. Трампу нужно было укрепить пошатнувшуюся репутацию сексуального гиганта — Меланья не возражала. В 1999-м, вскоре после начала их романа, она поучаствовала в телефонном разговоре Трампа с Говардом Стерном в эфире его телепрограммы. Обсуждали ее грудь, а также то, брала ли она тайком деньги из бумажника Дональда. Когда Стерн спросил, можно ли поговорить с «этой штучкой в его постели», Трамп и подключил к беседе Меланью. Та поведала, что они занимаются сексом по несколько раз в день и что в данный момент она почти голая.

«Я уже спустил брюки», — сообщил Стерн. Благодаря отношениям с Дональдом Меланье в конце концов удалось сняться для глянцевого журнала. На развороте в британском GQ она позировала обнаженной, с кейсом, пристегнутым наручником к запястью, в джете, который обеспечил Трамп. Содействие в карьере всегда входило в соцпакет, который получали спутницы его жизни. Еще будучи женатым на Иване, он продвигал свою подружку Марлу Мэйплс в Playboy и даже, говорят, лично вел с редакторами переговоры об оплате. Сделка, правда, не состоялась.

Дональд женился на Меланье после почти семи лет отношений, в 2005-м. На роскошный прием в Мар-а-Лаго съехалась толпа первых лиц шоу-бизнеса и журналистики — многих из них сегодня Трамп в грош не ставит. Автор книги The Truth About Trump Майкл д’Антонио вспоминает сцену из супружеской жизни, увиденную им в Trump Tower: «Он требовал от нее рассказать мне, какой он муж. Буквально говорил: «Скажи ему, что я в самом деле хороший муж». Она посмотрела ему в глаза, он повторил просьбу. Тогда она сказала: «Да-да, он в самом деле хороший муж». Он из нее это вытянул».

Затем миссис Трамп рассказала писателю историю, которую тот уже слышал от ее мужа. О том, как однажды Дональду позвонил Том Круз и попросил разрешения попользоваться катком «Вольман» в Центральном парке (его Трамп с помпой реконструировал в 1986-м). Бизнесмен был на седьмом небе от того, что суперзвезда лично ему позвонила. А Меланья на это сказала: «Дональд, но ты же более знаменит, чем он!» Эта зарисовка, по мнению Трампа, должна была свидетельствовать о том, насколько сердечные у них с женой отношения. «Славословить его было ее супружеской обязанностью, — полагает д’Антонио. — Люди из окружения Трампа могут рассказать не одну такую историю».

Через полгода после свадьбы Меланья забеременела Бэрроном. Ей было тридцать пять — «предельный возраст» для женщины, как однажды заявил Дональд. Тогда-то все и изменилось. Один из приглашенных в дом Трампов в ту пору вспоминает, что хозяин и не думал скрывать: он согласился на ребенка при условии, что после родов жена полностью восстановит фигуру. Та поклялась. «Он не интересовался, как она себя чувствует, не открывал перед ней двери — ничего такого, — вспоминает мой собеседник. — Лишь говорил: «Ну ты же хотела ребенка».

Пресс-секретарь первой леди в свою очередь настаивает: Трамп был нежен и поддерживал жену на протяжении всей беременности. Успех реалити-шоу «Кандидат» принес Дональду новый виток славы, а Меланье — новые испытания. Эфиры Трампа с Говардом Стерном превратились в многосерийный фарс. Трамп не стал возражать, когда Стерн назвал его дочь Иванку «дыркой». Наоборот, сам шутил: попади Меланья в автокатастрофу, он ее не разлюбит — если грудь не пострадает. Стерн поинтересовался, хотел бы он «потрахать двадцатичетырехлетних девиц», — Трамп сказал, что он всегда за. Во время президентской кампании репортер журнала People Наташа Стойнофф рассказала о том, что случилось в 2005 году в Мар-а-Лаго, куда она приехала, чтобы взять интервью у Трампов.

Дональд, улучив момент, когда Меланья вышла из комнаты, прижал журналистку к стене и засунул ей язык чуть ли не в горло. На подобные выходки Трампа, уже после его женитьбы, жаловались также участницы конкурсов «Мисс Вселенная» и «Мисс США», а также героиня шоу «Кандидат» Саммер Зервос. Миллиардер называл их лгуньями, Меланья его поддерживала. Однако источник в свите Трампа уверяет: она прекрасно осведомлена, за кого вышла замуж. Как говорит давняя подруга Меланьи Лиза Битнер, та всегда руководствовалась принципом «живи сама и дай жить другим».

Возможно, единственный, кто заполняет вакуум в жизни Меланьи и придает ей смысл, — это одиннадцатилетний Бэррон. Почти все, кто знаком с семьей, называют его милым, воспитанным мальчиком. С мамой они, бывает, говорят по-словенски. До самого последнего времени первая леди сама отвозила сына в школу и забирала после уроков. Учится Бэррон в Колумбийской подготовительной и грамматической школе, раньше там учились отпрыски из неплохих семей, которые не хватали звезд с неба. Теперь школа занимает верхние строчки в списках заведений с самым высоким конкурсом.

Годовая стоимость обучения — сорок семь тысяч долларов плюс добровольные пожертвования. «Если хочешь, чтобы твой ребенок здесь учился, готовь сотню», — говорит один из родителей учеников. Адвокат Трампа Майкл Коэн восемь лет назад вошел в попечительский совет школы (и покинул его в прошлом году), после чего бизнесмен отстегнул ей не менее ста пятидесяти тысяч долларов.

Когда Трамп решил участвовать в президентских выборах, он посоветовался с семьей и, согласно официальной версии, получил одобрение каждого из родных. Однако сотрудник штаба вспоминает: Меланья говорила, что она не хотела этого — боялась, Дональд выиграет. Еще один инсайдер подтверждает: «Ей это было совсем не интересно». Мириться с хамством мужа — окей. Повторять в интервью его сумасбродства — пусть. Но предвыборная кампания требовала от нее гораздо больших жертв.

Судя по всему, Меланья изо всех сил старалась отлынивать — ссылалась на то, что должна быть рядом с Бэрроном. За семнадцать месяцев, что длилась кампания, она появилась на митингах рядом с мужем и выступала с речами считаное количество раз. И правильно. В феврале 2016-го в интервью каналу MSNBC она заговорила на тему нелегальной иммиграции и в качестве примера привела свою собственную историю. «Я следовала закону, — твердила она. — И все должны ему следовать. Вы не можете просто решить: «Останусь-ка здесь, и будь что будет». После этого многие сочли, что миссис Трамп зазналась — могла бы проявить больше сочувствия к тем людям, к которым относится сама.

Трамп шутил: разбейся Меланья на машине, он ее не разлюбит — если грудь не пострадает.

А потом случилась речь на съезде Республиканской партии. Как сообщает информированный источник, ее подготовкой занимался зять Трампа, муж Иванки Джаред Кушнер. Он нанял двух спичрайтеров Джорджа Буша-младшего. Именно Кушнер, а не Меланья, знакомил их с ее биографией, рассказывал о занимательных случаях из ее жизни. Затем к делу подключилась Мередит Макайвер, которая часто готовила тексты выступлений для Дональда.

Она переписала черновик спичрайтеров. За несколько часов до съезда Меланья заявила в телеинтервью: «Я подготовила свою речь сама, с небольшой помощью». А вечером после выступления выяснилось: несколько фрагментов было заимствовано из речи Мишель Обамы восьмилетней давности. Сотрудники штаба Трампа обвинили во всем спичрайтеров. Саму же Меланью эта история совершенно выбила из колеи. Она скрылась ото всех и отсиживалась в Trump Tower.

Дальше было еще хуже. В октябре СМИ обнародовали запись, на которой Трамп бахвалится: женщин надо «хватать за промежность», он сам так и поступает. Она была сделана в первый год брака с Меланьей. Дональд отмахнулся: чего не скажешь в разговоре с другим мужиком. Однако в прессе стали появляться рассказы женщин, которые подтверждали: это не просто мачистская болтовня, хватал, да еще как.

Извиниться перед женой Трамп и не подумал — даже хвастался: просить прощения тут не за что, и вообще те дамы, которые его обвиняют в домогательствах, недостаточно хороши, чтобы он их за что-либо хватал. Это уже была настоящая бомба. И обезвредить ее могла только Меланья. Она выступила на CNN в защиту мужа, отвергая все упреки и обвиняя кого угодно, только не его самого. Остается лишь догадываться, чего ей стоил этот скандал. Вскоре после него Меланью видели на родительском собрании в школе сына. «Она выглядела похудевшей, усталой, грустной, — вспоминает один из присутствовавших. — Никто не решался с ней заговорить, никто не знал, что сказать».

Улучив момент, когда жена вышла, Дональд засунул журналистке глубоко в рот язык.

Однако выборы были уже не за горами. Меланья выступила с программной речью кандидатки в первые леди — объявила, что намерена бороться против... интернет-травли. Будто понятия не имела, что ее муж и есть главный интернет-тролль на планете. Поразительная наивность. СМИ снова ее распяли.

И вот наступил день выборов. Десятки миллионов американцев смотрели, как появляются результаты, и глазам своим не верили. Вероятно, и Меланья тоже. Она наблюдала за подсчетом голосов по телевизору в Trump Tower вместе с семьей и сотрудниками штаба. На ней был белый комбинезон свободного кроя. Хорошо знакомый с Меланьей стилист Филлип Блох, который работал c Трампом, удивлялся: «В таком комбинезоне точно не собираются праздновать победу. Такое впечатление, что она оделась, чтобы сесть в самолет и удрать в Палм-Бич. Наряд в духе «Фуф, все уже позади. Слава богу!».

В роль первой леди Меланья вошла не вполне уверенно. По свидетельству источника, близкого к команде переходного периода, Восточное крыло Белого дома, где располагается аппарат первой леди, выглядело словно дом-призрак. «Первая леди обычно въезжает в свой офис в сопровождении опытных сотрудников, — рассказывает источник. — Там размещается целый штат, ее команда. А у новой хозяйки никого не было».

Первым, кого наняла Меланья, — старшим советником — стала Стефани Волкофф, ее давняя подруга, внучка ювелира Харри Уинстона, многолетний организатор бала в музее Метрополитен и мама одной из учениц школы, в которую ходит Бэррон. Затем работу в аппарате получили люди, на первый взгляд тоже не самые очевидные. Декоратором стал Там Канналикхам, который работал в подразделении Ralph Lauren, занимающемся оформлением частных домов. Анна Кристина Нисета Ллойд, в прошлом сотрудница кейтеринговой компании, обслуживавшей банкеты в Белом доме, в том числе инаугурацию Трампа, была назначена секретарем по связям с общественностью.

В апреле Меланья стала чаще появляться на публике. Вместе с мужем принимала в Мар-а-Лаго председателя КНР Си Цзиньпина, посетила школу для девочек в Вашингтоне, сопровождая королеву Иордании Ранию. А вот для борьбы с интернет-травлей пока не предприняла ничего. Ее пресс-секретарь уверяет: миссис Трамп продолжает вдумчиво формировать повестку своей работы в качестве первой леди, «она любит делать все правильно, а чтобы сделать все правильно, требуется время».

Пока Меланья успешно справляется разве что с теми, кто троллит ее саму. В феврале достигла примирения — за «внушительную сумму», по словам ее адвоката, — с блогером, который писал, что она работала в эскорте. А вот на сайт газеты Daily Mail за перепечатку слуха жена президента подала в суд. Претензия на сто пятьдесят миллионов долларов была сформулирована так: клевета лишила ее дохода, который она могла бы получить в течение «того времени», что будет «одной из самых фотографируемых женщин в мире», то есть «шанса, который выпадает раз в жизни».

Лишь когда сайт отметил, что подобная формулировка подразумевает желание использовать свое положение для обогащения, этот пункт исчез из иска. Сайт удалил статью до суда, однако делу все же дали ход, и в середине апреля Daily Mail опубликовала опровержение, а также выплатила компенсацию, как сообщается, в размере трех миллионов долларов.

После того как была опубликована та самая ода Трампа женской промежности, в Нью-Йорке начали судачить: Меланья думает о разводе. Паоло Дзамполли, который воплотил американскую мечту Меланьи в жизнь, это опровергает. Во время празднования Нового года в Мар-а-Лаго Трампы, по его словам, вели себя словно на первом свидании. А в том, что супруги, как сообщает журнал Us Weekly, спят в разных спальнях и в Нью-Йорке, и в Мар-а-Лаго, Дзамполли не видит ничего особенного: дома-то большие, комнат много, у него у самого шестиэтажный пентхаус, где у жены свой уголок.

Когда этот номер сдавался в печать, СМИ сообщили: первая леди наконец подыскала для Бэррона школу в столице США. Он пойдет в нее 5 сентября, с началом учебного года, а это значит, что жена и сын президента переберутся в Вашингтон по крайней мере летом. Выбор пал на частную Епископальную школу святого Андрея в пригороде, которая известна, в частности, тем, что ее ученики перед выпуском проводят два дня в церкви, готовя суп и раздавая его бездомным. В год первая семья Америки будет платить за обучение наследника без малого тридцать девять тысяч долларов. Учителя и ученики нью-йоркской Колумбийской школы вздохнули с облегчением: с тех пор как Трамп вступил в должность, их жизнь превратилась в ад.

Родители жаловались, что из-за мер безопасности они каждый день совершают подвиг, отвозя и забирая детей. Небо над школой патрулировали вертолеты. А однажды из-за подозрительного грузовика, припаркованного неподалеку, в ней ввели осадное положение. Обеспечение безопасности Меланьи и Бэррона обходилось бюджету Нью-Йорка в один миллион долларов еженедельно — за полгода более полумиллиона американцев подписали петицию с требованием, чтобы первая леди либо взяла эти расходы на себя, либо переехала к мужу.

Неизвестно, принесет ли экономия семейного бюджета счастье миссис Трамп. По крайней мере, супруг продолжает бежать впереди нее на десять шагов, даже спускаясь по ступеням трапа президентского самолета. Одно ясно: первой леди США надо поставить памятник. Это, кстати, уже собираются сделать. В Боснии и Герцеговине.