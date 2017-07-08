Путин ответил на вопрос о Навальном на саммите G20. Видео

8 июля президент РФ провел в Гамбурге пресс-конференцию по итогам саммита G20. В частности, иностранный журналист спросил Путина, как он относится к Алексею Навальному и почему никогда не упоминает его имени.

– Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера… Если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога, — ответил Путин.

Напомним, Навальный намерен участвовать в выборах президента России весной 2018 года.

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