В Минске ПА ОБСЕ раскритиковала Беларусь. Власти возмущены

Комитет по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ на сессии в Минске принял резолюцию «Положение в Восточной Европе», в которой критикуются правительства Беларуси, России и Азербайджана, сообщает TUT.BY.

За принятие резолюции проголосовал 31 делегат, против — 17 и столько же воздержались.

Представляя резолюцию, ее автор из Швеции Кристиан Хольм заявил, что предыдущие выборы в Беларуси в 2015 и в 2016 годах не соответствовали стандартам ОБСЕ. Также по его словам, в стране остаются ограничения на свободу СМИ и собраний, были массовые аресты во время весенних протестов.

— Я призываю власти Беларуси уважать право на свободу собраний и выражения мнений и отказаться от смертной казни.

Кроме Беларуси в резолюции критикуются Азербайджан и Россия как за внутреннюю ситуацию, так и, в российском случае, за вмешательство в украинский конфликт.

Замглавы Палаты представителей Болеслав Пирштук заявил, что сессию нужно наполнять «объединительными, а не разобщающими» темами.

— К сожалению, проект резолюции мы не можем назвать ни конструктивным, ни объединительным. Такие резолюции создают атмосферу конфронтации. Документ, на наш взгляд, носит селективный, необъективный и предвзятый характер, полностью игнорирующий все позитивные изменения в нашей стране за последние годы.

Пирштук назвал примером этого сам факт сессии ПА ОБСЕ в Минске.

Депутат Госдумы РФ Артем Туров назвал документ предвзятым и тенденциозным, полным «русофобских штампов». Он предложил правительствам Европы заняться правами человека в своих странах.

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