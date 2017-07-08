«Беглый бизнесмен Пугачев бросил бабу с тремя детьми. А така любовь была, така любовь»

А ведь в это воскресенье великий праздник – День любви, семьи и верности.

День святых Петра и Февроньи. (Вспоминаешь об этом, заглянув в киноафишу: “Спайдермен”, “Гадкий Я” … “Сказ о Петре и Февронье”. Мультфильм, да. Душеспасительный, надеюсь.)

Но при этом вот никаких массовых песнопений, умилений и православия/духовности – как это было в последние годы. Даже обидно.

Самое яркое событие в честь – вот наш знаменитый православный, он же беглый бизнесмен Пугачев бросил бабу свою с тремя детьми, и теперь (если верить ее жалобам) все у них отнимает. А така любовь была, така любовь.

Баба, кстати, не простая, а благородная – вроде как Толстая, из “тех самых”. Еще пару лет назад такое благолепие было – он ортодокс, она – графиня, прямо старые добрые времена. Оказалось, что они даже не женаты – при том, что раньше, пока бриллианты текли рекой, все прославляли семейные ценности.

Странные вот у наших мужчин эти семейные ценности. Мол, пока женщиной пользуюсь – можно и украшать ее на зависть врагам, одевать там в кутюр, на честном самолете ее летать, детей тетешкать. А как только кризис – пошла вон в кроксах и халате, детей своих подбери, и посуду не забудь помыть на посошок. Вот Пугачев же – он Мистер Православие, что, интересно, он своему духовнику рассказывает? Или он такой думает: “Жили в блуде, не зачет?”.

Не понимаю, это такой вид жадности или просто общее коварство натуры? Ведь никто же не заставляет этих людей брать женщину на содержание, делать ей детей. Надо ведь понимать, что тебе их кормить/поить до конца жизни. Не хочешь ответственности – общайся с самостоятельными девушками.

Ну, или вот другой вид “семейных ценностей” - муж, жена, семь детей и любовница. В последние пару лет была два случая, когда уходили от женщины и баскетбольной команды – актер Евгений Цыганов и еще там один достойный муж, тоже известный, но не так сильно.

Как бы понятно, что любовь такая любовь, ничего не поделаешь, но это все равно шокирует – вот там семь детей (или шесть), жена, понятное дело, сидит дома, а он – шляется где-то и влюбляется. И вот же никто не может быть уверен, что спустя пару лет он не станет выдавать той бывшей жене лишь прожиточный минимум на хлеб и молоко. Закон у нас что говорит? Ни черта не говорит закон, потому что никого не волнует его соблюдение.

Семейные ценности в нашем обществе такие, что законы формально работают, а на деле ни за кем не уследишь. И вот странная психология – пока женщина была при мужике, денег не жалеют – что за показ в Парижах могут каждый сезон отдавать 400 тысяч евро, что столько же тратить на ее платья/туфли, а как доходит до развода – будут за каждый рубль бороться, будут трясти своей белой зарплатой в 140 тысяч рублей и снимать с нее алименты (а там на содержание дома больше уходит).

Если б я была чиновницей (не дай бог, конечно), я бы этот праздник использовала как возможность унизить всех вот таких мошенников. Не знаю, Парад Подлецов бы устроила – пусть женщины бы выходили с плакатами/портретами бывших, которые оставили их на бобах и горохе, и писали бы сумму долга по алиментам. И флешмоб на тему #собралвещииушелнавсегда.

Вот типичный случай – человек уговаривает девушку родить, умоляет, а как появляется младенец – исчезает. Истории известны случаи, когда мужчина выходит за памперсами или там молоком – и больше не возвращается. Причем известно, где он работает, все про него известно – а поделать ты ничего не можешь. И еще выясняется, что у него таких оказий – пять штук, и все сидят на его зарплате якобы в 90 тысяч рублей.

Я очень боюсь за женщин, которые живут за счет мужей. Надо работать, надо иметь надежный тыл в виде самой себя. Но те, кто все-таки опирается на мужа, да еще и рожает семь детей – они ведь должны быть защищены. И не только законом, но общественным мнением.

Потому что у этих мужичков психология жуликов – они всегда рассчитывают на то, что никто не узнает. Это как с семейным насилием – дядечки на самом деле страшно боятся, что все будут знать о том, как они себя дома ведут. Они как-то интуитивно рассчитывают, что женщина никогда никому не признается, типа ей стыдно будет. И в полицию не пойдет. А как только правда всплывает – у них просто истерика. И полиции они на самом деле боятся до ужаса. Для насильников и просто подлецов общественное мнение на самом деле очень важно.

Вот бывшая девушка футболиста Аршавина (Юлия Барановская) подняла хайп – именно потому, что осознала – дальше ей с детьми придется жить на подачки. Хочет – переводит деньги, не хочет – не переводит. Переводит меньше. Не вовремя. А у них трое детей. У неё трое – а у него новая женщина.

Обидно, что никого это не волнует. У нас вот есть дамы чиновницы по делам семьи – но им интересно только запрещать аборты, цензурировать интернет и вводить налог на разводы. Очень такая полезная работа. Много смысла. Вот неужели та же Мизулина развалилась бы, если бы взялась за алименты и ужесточила законы? Может, и развалилась бы – чиновники ведь тоже мужчины, бывшие мужья и бывшие отцы. Но ведь хоть совсем немного совести должно же быть у людей. Хоть капельку.

У нас по статистике – страна одиноких матерей. Брошенных на произвол с двумя, тремя, четырьмя детьми. Женщины – молодцы, они справляются. Но какого же черта они должны справляться одни, если есть отец?!

В общем, отличный это праздник – День любви, семьи и верности. В современной версии – День жадности, подлости и лицемерия. День Святой Мизулиной, которая ничего не делает ни для семьи, ни для женщин, ни для детей. Так восславим же комитет Госдумы по делам семьи, который настаивает, что порнография в интернете – главная проблема русской матери-одиночки. И посмеемся над этим вместе – ведь смех же это лучшее лекарство (а главное – бесплатное).

Холина: «Раньше было проще — люди трахались, скандалили, напивались и решали пожениться»