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Скандалы
08.07.2017
Сергей Зенько, kraj.by
Родители погибшей на картошке школьницы вступились за учителей

Прения и приговор по делу о гибели на картошке 13-летней Вики Попчени пройдут в суде Молодечненского района без участия родителей Виктории.

Юлия и Олег Попчени в воскресенье, 9 июля, уезжают из Беларуси и планируют вернуться не раньше 21 июля.

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Родители Вики: «Мы устали от судебного процесса и уезжаем из страны»

Юлия Попченя 7 июля рассказала Край.бай:

– Мы тяжело переносим этот судебный процесс, который длится уже очень долго. Нам нужно уехать, сменить обстановку. Да и после вынесения приговора опять начнутся звонки разных людей, в том числе журналистов. От такого внимания мы устали и не хотим никакого общения. В суд написали заявление, в котором ходатайствуем закончить судебный процесс без нас. Скажу также: мы не хотим, чтобы обвиняемых учителей лишали свободы и возможности преподавать. Да, они виновны, но есть люди, чья вина значительнее. Не буду называть фамилии. Эти люди почему-то не находятся на скамье подсудимых.

Судебный процесс по обвинению учителей Ирины Апанасевич и Ольги Завадской в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшем по неосторожности смерть восьмиклассницы Вики Попчени, продолжился 7 июля.

В первой части заседания судья Павел Жечко исследовал семь томов письменных материалов уголовного дела.

После этого адвокаты обвиняемых передали суду ходатайства от трудового коллектива СШ №11 и родительского комитета о смягчении наказания учительнице физики Ирине Апанасевич и учительнице французского языка Ольге Завадской. Учителя и родители просят суд не лишать свободы Ирину и Ольгу, а также позволить им работать на своих местах. С согласия всех участников процесса ходатайства были приобщены к материалам уголовного дела.

Одноклассник Вики отказался явиться в суд из-за психологической травмы

После перерыва в суде допросили мать Владислава Машко, одноклассника Виктории Попчени, который категорически отказался явиться в суд.

Валентина Машко ответила на вопросы судьи. Она рассказала:

– После этой трагедии мой сын очень переживал, молчал, ни с кем не разговаривал. До сих пор у него психологическая травма, и он отказался прийти в суд. Я его уговаривала, но так и не смогла уговорить.

С согласия сторон в суде были озвучены показания Владислава Машко, которые он дал следователю 29 сентября и 20 октября 2016 года на предварительном расследовании уголовного дела.

Государственный обвинитель и адвокаты обвиняемых не были против того, чтобы прения и провозглашение приговора проходили в отсутствии потерпевших, Юлии и Олега Попчени.

Родители девочки заявили, что просят суд не применять для обвиняемых учителей наказание, связанное с лишением свободы, а также не лишать их права заниматься педагогической деятельностью. Ирина Апанасевич и Ольга Завадская после суда поблагодарили родителей Вики за такую позицию.

Судебное следствие завершено. Прения назначены на понедельник, 10 июля.

 
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