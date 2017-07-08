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Политика
08.07.2017
Юлия Иванко
Поездка Лукашенко на малую родину: о чем стыдливо умалчивают

Включаешь государственные телеканалы и дивишься: Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой «в Витебской области».

А в городском поселке Копысь на встречу с ним пришли люди из «ближайших населенных пунктов».

Фото с сайта sb.by

– Встреча прошла в очень душевной и теплой атмосфере, – сообщает пресс-служба главы государства.

Во как все сформулировали!

Только тот, у кого все в порядке с памятью, понимает, что Лукашенко ни в Витебскую область поехал – а на свою малую родину. Навести «волшебство» в Копысе он поручил, не потому что поселок был заброшен, а потому что там родился (и этот вопрос его до сих пор волнует). А на встречу к нему пришли не с неизвестных деревень, а с родной Александрии, что находится тут же – через реку.

А почему об этом стыдливо умалчивают, тоже можно понять. Люди ведь что скажут: ну конечно, для своей родины он старается, тянет туда все лучшее, нам бы так.

Облагороженную Копысь обещают взять за образец и навести порядок в других городских поселках. Так а чего с Копыси, вполне себе благополучного поселка, начинали? Есть много населенных пунктов, где ситуация существенно хуже. Начали бы с Шарковщины – самого бедного региона страны по зарплатам.

Но на эти вопросы вряд ли кто-то из чиновников осмелится ответить. Ведь очевидно, почему Александр Лукашенко вновь и вновь возвращается в родные Александрию и Копысь.

Они остались едва ли не единственным местом в стране, где местные жители в большинстве своем благодарны ему за помощь и потому действительно его любят.

 
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