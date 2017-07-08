Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Шуточная быль лунинчанки о поездке в Украину покоряет интернет
Ну и ну! Каким напитком угостили участников ПА ОБСЕ в Минске
В сети не обошлось без шуток про знакомство президента России и первой леди США
В Минском районе утонул 16-летний подросток
«Яна дапамагала сем’ям, чые родныя трапілі ў бяду». Вянок памяці Вікторыі Ткачук
Спустя неделю поймали молодого белоруса, сбежавшего из-под стражи
Мединский остался при ученой степени. Историк объяснил, что это означает для российской науки
Гуцериев рассказал о «невесте» и возможности конкуренции с «Беларуськалием»
Акцыя супраць вучэнняў «Захад-2017» у Мінску. Фотофакт
На службу вернулся, а из частной компании уволили. Как изменилась жизнь фигурантов «Дела боевиков»
Азаренко одержала волевую победу над Уотсон на глазах у Бекхэма
Как устроены пропутинские отряды «бешеных бабок»
«Отказ от национального мифа открывает двери для появления здесь чужого мифа»
Счастливый Лукашенко. Фотофакт
При получении взятки задержан заместитель гендиректора БелАЗа
Лукашенко – о параде: «Не просто там, знаете, две машины поставили, прокатили и все»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что за женщина сопровождала Николая Лукашенко на параде?
Рыковцева: «Раздвигая ноги!» с Волочковой – считать ли это издевательством над мужиками, на ночь глядя?»
Почему первое селфи с Лукашенко может стать последним
Беларусь не поддержала Россию – и выбрала сторону Украины на заседании ПА ОБСЕ
Оральный секс грозит неизлечимой супергонореей
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Беларусь не поддержала Россию – и выбрала сторону Украины на заседании ПА ОБСЕ
Невзоров едко прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина
Даниил Гранин: «Кроме жизни, которой мы живем, у нас у всех есть упущенная жизнь»
«На Западе решили: если не можем договориться с Лукашенко, то просто купим его страну»
«Безработных уже трудоустроили 1 мая. Они что, забыли?!»
Павел Белавус: «Спачатку замазалі, а потым парэзалі, Ці як я схадзіў на дзяржаўнае тв-шоў»
Надежда Скардино: «Когда я вижу плакаты «На Берлин!», хочется сказать: война — это не картинка»
Цитата дня. Как новоназначенный глава Минщины возразил Лукашенко
«Автозак» столкнулся с «Toyota». Угадайте, кого признали виновным?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Как выглядит бракованная 20-рублевка, попавшая в оборот
«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»
Как прекрасен этот мир – всего в 150 км от Минска
Что Лукашенко дарил медиабоссам в первый день визита в Москву
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
08.07.2017
Ольга Соц, Медиа-Полесье
Шуточная быль лунинчанки о поездке в Украину покоряет интернет

Валентина Трухнова сочинила шуточную быль о своих впечатлениях от поездки в Удрицк и разместила её в сети. Произведение уже успело собрать более 2.100 лайков.

Фото из архива Медиа-Полесья

Женщина отметила, что описанные события - реальные и происходили 13 июня этого года: – Я сама всё видела своими глазами.

Валентина Ивановна признаётся, что за покупками в соседнюю Украину ездит не часто. Поездка в Удрицк была второй в её практике заграничного шопинга:

– Люди ездят компаниями, а я решила съездить сама, уже один раз там была, дорогу знала.

Наброски произведения женщина сделала ещё с вечера, собираясь в дорогу. Наутро записи женщина взяла с собой. В поезде, насмотревшись на происходящее, продолжила работу:

- Время позволяло, и я была под таким впечатлением от всего этого… Строки ложились сами собой.

По приезду, вместо того, чтобы радоваться покупкам, женщина скомпоновала написанное и забросила в сеть:

- Мне так не терпелось поделиться этим со всеми…

Сейчас у женщины появился свой, «спортивный» интерес: шуточную быль Валенины лайкнули более 2.100 пользователей сети «Одноклассники». Женщине интересно, какой будет окончательная цифра.

Об описанных событиях Валентина говорит, что это - соль нашей жизни.

Предлагаем читателям оценить творчество лунинчанки.

 

Раз сказала бабка деду:

- Завтра в Удрицк я поеду.

Молва ходит от людей:

Там товары дешевей.

Прикуплю себе сандали,

На велосипед – педали,

А тебе - трусы и майку,

К зиме - теплую фуфайку.

На весну, для луж - галоши

(Говорят, там стоят гроши).

Дед курил и промолчал,

Только головой качал.

С вечера засобиралась,

Ладненько упаковалась:

Взяла клюквенный компот,

Толстый с салом бутерброд.

(Все же, еду за границу.

Мало что! Чай, пригодится!)

Ночь на нервах переспала:

Хоть бы я не опоздала!

Села в поезд. А людей!

Что на дубе желудей!

Все стремятся за границу,

Чтоб дешевле закупиться.

Кто - для бизнеса товары.

Едут и семейной парой.

Краем уха услыхала,

Что запрет на вывоз сала.

Тут девицы к ней подсели.

Бабка к ним: - Что, в самом деле?

Бутерброд везу я с салом.

Не разрешат? Там не мало!

Девки были ещё те,

И с улыбкой на лице

Отвечали бабке сей:

- Бутерброд ешь поскорей.

С салом там не пропускают,

Проверяют и «шманают».

Там - собачка-полицейский,

Ох, и нюх у ней злодейский!

Пропадёт твой бутерброд,

Отправляй быстрее в рот.

Бабка, всем на удивленье,

И, доставив наслажденье,

Разделила бутерброд,

Позабавив весь народ!

 

Приключенья без причины

Так не начинаются.

Сказка - сущая былина,

Ещё не кончается.

 

Приехали на границу.

Сперва-наши, там- украинцы:

Бабке в паспорт заглянули,

Фейс сличили, штампанули.

- Цель визита? В гости едешь?

- Нет, голубчик, не поверишь:

Еду деду за трусами.

- За какими? Что с ушами?

- Что ты! Те на ягодицы.

Деду модно нарядиться.

- Ну, бабуля, поезжай,

Только гривны наменяй.

По карманам распихала,

Что в вагоне наменяла.

В бутики все заходила,

Что хотела, закупила.

Коньячку взяла. Хороший!

И немало стоит грошей.

Тут домой засобиралась,

На таможне потолкалась,

(Хоть бы кто уважил старость!)

Офицер спросил с усами:

- Что, управилась с трусами?

Что купила свыше нормы?

Счас проверим и оформим.

Бабка ж правил всех не знала,

Тут вдруг запаниковала,

Заикнулась, побледнела:

- Ах, служивый! Вот в чём дело.

Ты прости меня, дружок,

Взяла деду коньячок.

Ты б уважил мою старость,

Тут всего бутылка, малость!

Нам по стопочке вдвоём,

Как лекарство, вроде.

Трудимся справней потом

Мы на огороде.

Офицеры пошутили,

Бабку «С Богом!» отпустили.

Документ, как в первый раз,

Штампанули и сейчас.

 

Приключенья без причины

Так не начинаются.

Сказка - сущая былина,

Дальше продолжается.

 

В поезд как садилась бабка -

Одним словом не сказать.

Только бабка очень хватка

Место лучшее занять.

Сели все, расположились,

Кто успел, и разложились.

И пошли деяния

С переодеванием.

Бабка смотрит, не поймёт,

Почему шумит народ,

И зачем пол-литра делят:

Кто, по сколько провезёт?

Женщины похорошели,

Все в два раза пополнели.

Как так можно умудриться -

В восемь платьев нарядиться!

Разрумянились, пыхтят,

Спрятать что-то норовят!

Кто не видывал чудес,

Побывать им нужно здесь!

«Расскажу про это деду,

Как домой только приеду».

Как проверил всех конвой,

Сразу платья все долой.

Кто достал из-под сподниц

Пять десятков рукавиц.

По вагонам прошли далей

И собрали все сандали.

Вмиг девицы похудели,

Сразу все повеселели:

Мол, поездка удалась!

Расслабуха началась:

Кто – пил чай, ногой качал,

Кто, уставши, задремал…

Поезд скинул быстрый ход,

Объявили станцию.

Дружно высыпал народ

Белорусской нации.

Поняла бабуля суть

Этих операций.

Кто прочтёт, не обессудь

Всех инсинуаций.

Почему снуёт народ

Часто в Украину?

Скудный свой везёт доход!

Где искать причину?!

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:8)
Главное
Капитан сборной Беларуси сбежал «с корабля»?
«Это будет централизованное заселение 70-ти гетто с минимальной инфраструктурой»
Глубокая аналитика от президента. Лукашенко – о безопасности
«Это выглядит сумасшествием. Плати деньги, если у тебя нет работы. Получи обратно, когда ее найдешь»
В сети не обошлось без шуток про знакомство президента России и первой леди США
В Копыси Лукашенко поставили в тупик, заставив его засомневаться в месте рождения
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY