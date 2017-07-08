«В глазах родителей погибших вопрос о войне должен стоять залитым кровью. Но у них нет вопросов»

Российский обозреватель Елена Рыковцева поделилась в Facebook впечатлениями от просмотра новостного сюжета.

«В Саратовской области вспоминают летчиков, погибших в Сирии год назад. Один из них лейтенант Евгений Долгин, ему было 24, это был его первый боевой вылет, их вертолет был сбит в провинции Хомс. Молодой, красивый, снимки рвут душу.

И вот прошел год. И корреспондент «России-24» спрашивает отца Евгения о его чувствах. И тот говорит:

– Горько, больно, но на войне такое случается, ничего не изменить.

Случается. Не изменить. На войне! На какой войне. На чьей войне. На зачем войне. Это уже год должны были терзать его отцовское сердце эти вопросы.

Жили в России как-то без этой войны. Обходились. И вот давай, пристегнули ее к себе не пойми зачем - это не я говорю не пойми зачем, это военные аналитики не видят и не понимают российской стратегии в этой войне. С точки зрения политических амбиций ну там все более-менее объяснимо. С точки зрения военных амбиций - сплошной вопрос.

А в глазах родителей погибших этот вопрос должен стоять залитым кровью. Но у них нет вопросов. Родина сказала: надо война. Значит надо война. А на войне такое случается. Ничего не изменить. И зачем менять. Ведь Родина сказала: надо война. Значит надо война. И так по вечному кругу.

На фото выпускник Сызранского высшего военного летного училища Евгений Долгин. Награжден орденом Мужества (посмертно)».

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