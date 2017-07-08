В сети не обошлось без шуток про знакомство президента России и первой леди США

Мелания Трамп и Владимир Путин познакомились в Гамбурге.

На саммите G20 в Гамбурге состоялась первая встреча президентов США и России. Она продлилась 2 часа 16 минут.

Вскоре появилось сообщение, что Мелания Трамп якобы пыталась прервать их переговоры.

Вот что рассказал американский госсекретарь Рекс Тиллерсон (цитируется по interfax.ru).

– Все стояли у двери. Я даже думаю, что они (члены команды Трампа) в какой-то момент отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это тоже не сработало.

После этого переговоры президентов США и России длились еще целый час.

– Определенно, ее задумка не удалась, – добавил Тиллерсон.

В соцсетях шутят о встрече Трампа и Путина