Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Шуточная быль лунинчанки о поездке в Украину покоряет интернет
Ну и ну! Каким напитком угостили участников ПА ОБСЕ в Минске
В сети не обошлось без шуток про знакомство президента России и первой леди США
В Минском районе утонул 16-летний подросток
«Яна дапамагала сем’ям, чые родныя трапілі ў бяду». Вянок памяці Вікторыі Ткачук
Спустя неделю поймали молодого белоруса, сбежавшего из-под стражи
Мединский остался при ученой степени. Историк объяснил, что это означает для российской науки
Гуцериев рассказал о «невесте» и возможности конкуренции с «Беларуськалием»
Акцыя супраць вучэнняў «Захад-2017» у Мінску. Фотофакт
На службу вернулся, а из частной компании уволили. Как изменилась жизнь фигурантов «Дела боевиков»
Азаренко одержала волевую победу над Уотсон на глазах у Бекхэма
Как устроены пропутинские отряды «бешеных бабок»
«Отказ от национального мифа открывает двери для появления здесь чужого мифа»
Счастливый Лукашенко. Фотофакт
При получении взятки задержан заместитель гендиректора БелАЗа
Лукашенко – о параде: «Не просто там, знаете, две машины поставили, прокатили и все»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что за женщина сопровождала Николая Лукашенко на параде?
Рыковцева: «Раздвигая ноги!» с Волочковой – считать ли это издевательством над мужиками, на ночь глядя?»
Почему первое селфи с Лукашенко может стать последним
Беларусь не поддержала Россию – и выбрала сторону Украины на заседании ПА ОБСЕ
Оральный секс грозит неизлечимой супергонореей
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Беларусь не поддержала Россию – и выбрала сторону Украины на заседании ПА ОБСЕ
Невзоров едко прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина
Даниил Гранин: «Кроме жизни, которой мы живем, у нас у всех есть упущенная жизнь»
«На Западе решили: если не можем договориться с Лукашенко, то просто купим его страну»
«Безработных уже трудоустроили 1 мая. Они что, забыли?!»
Павел Белавус: «Спачатку замазалі, а потым парэзалі, Ці як я схадзіў на дзяржаўнае тв-шоў»
Надежда Скардино: «Когда я вижу плакаты «На Берлин!», хочется сказать: война — это не картинка»
Цитата дня. Как новоназначенный глава Минщины возразил Лукашенко
«Автозак» столкнулся с «Toyota». Угадайте, кого признали виновным?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Как выглядит бракованная 20-рублевка, попавшая в оборот
«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место»
Как прекрасен этот мир – всего в 150 км от Минска
Что Лукашенко дарил медиабоссам в первый день визита в Москву
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
08.07.2017
Салiдарнасць
В сети не обошлось без шуток про знакомство президента России и первой леди США

Мелания Трамп и Владимир Путин познакомились в Гамбурге.

На саммите G20 в Гамбурге состоялась первая встреча президентов США и России. Она продлилась 2 часа 16 минут.

Вскоре появилось сообщение, что Мелания Трамп якобы пыталась прервать их переговоры.

Вот что рассказал американский госсекретарь Рекс Тиллерсон (цитируется по interfax.ru).

– Все стояли у двери. Я даже думаю, что они (члены команды Трампа) в какой-то момент отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это тоже не сработало.

После этого переговоры президентов США и России длились еще целый час.

– Определенно, ее задумка не удалась, – добавил Тиллерсон.

В соцсетях шутят о встрече Трампа и Путина

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Капитан сборной Беларуси сбежал «с корабля»?
«Это будет централизованное заселение 70-ти гетто с минимальной инфраструктурой»
Глубокая аналитика от президента. Лукашенко – о безопасности
«Это выглядит сумасшествием. Плати деньги, если у тебя нет работы. Получи обратно, когда ее найдешь»
В сети не обошлось без шуток про знакомство президента России и первой леди США
В Копыси Лукашенко поставили в тупик, заставив его засомневаться в месте рождения
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY