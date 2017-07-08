Смогут ли власти заставить работать алкоголиков и бомжей?

Декрет «О предупреждении социального иждивенчества» пытаются спустить на тормозах.

Фото: Еврорадио

Межведомственная рабочая группа при Совете Министров разработала и представила на рассмотрение в Администрацию президента новую концепцию печально известного декрета №3.

– Из основных направлений, которые предвидятся, это содействие занятости населения, а также выполнение всего комплекса мероприятий в целях ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни, – отметила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Удастся ли трудоустроить асоциальных граждан?

Смещение фокуса скандального декрета №3 с гастарбайтеров на асоциальных личностей, по мнению бывшего министра труда Александра Соснова, говорит об уровне профессионализма авторов документа.

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