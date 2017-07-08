«Это выглядит сумасшествием. Плати деньги, если у тебя нет работы. Получи обратно, когда ее найдешь»

Как в Байнете отреагировали на новость о том, что налоговая начала возвращать деньги «тунеядцам», заплатившим сбор.

Замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко сообщила, что деньги возвращают тем, кто заплатил сбор в прошлом году и уже устроился на работу.

Фото с сайта news.tut.by

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«Это был госзайм или как?»

«Проценты за прокручивание денег вернут?».

«Как взять деньги - так они рассылают кому надо и кому не надо. А как вернуть - так иди сам и пиши заявление».

«Когда я позвонила в налоговую инспекцию мне сказали, что такого письменного указа на возврат денег тем, кто уже работает, нет, и бросили трубку)))»

«Со стороны это выглядит сумасшествием. Плати деньги, если у тебя нет работы. Получи обратно, когда её найдешь. Всё с ног на голову».

«Колькі мільёнаў даляраў было зрасходавана дзяржавай на гэтую авантуру?»

«Мне почему-то кажется, что в государственные структуры проникли агенты иностранных спецслужб. Только таким образом можно объяснить творящийся идиотизм».

«Народ много чего может добиться».

«Перевожу с бюрократического на обычный! Тунеядцев-2015 щемить не будут!

Осенью 2017 начнут щемить Тунеядцев-2016! Подкорректируют список и ВСЁ РАВНО будут щемить!»

«До следующего февраля. Ну короче, встретимся через полгода на всех площадях страны».