«Это выглядит сумасшествием. Плати деньги, если у тебя нет работы. Получи обратно, когда ее найдешь»

Как в Байнете отреагировали на новость о том, что налоговая начала возвращать деньги «тунеядцам», заплатившим сбор.
Замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко сообщила, что деньги возвращают тем, кто заплатил сбор в прошлом году и уже устроился на работу.
Фото с сайта news.tut.by
Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by.
«Это был госзайм или как?»
«Проценты за прокручивание денег вернут?».
«Как взять деньги - так они рассылают кому надо и кому не надо. А как вернуть - так иди сам и пиши заявление».
«Когда я позвонила в налоговую инспекцию мне сказали, что такого письменного указа на возврат денег тем, кто уже работает, нет, и бросили трубку)))»
«Со стороны это выглядит сумасшествием. Плати деньги, если у тебя нет работы. Получи обратно, когда её найдешь. Всё с ног на голову».
«Колькі мільёнаў даляраў было зрасходавана дзяржавай на гэтую авантуру?»
«Мне почему-то кажется, что в государственные структуры проникли агенты иностранных спецслужб. Только таким образом можно объяснить творящийся идиотизм».
«Народ много чего может добиться».
«Перевожу с бюрократического на обычный! Тунеядцев-2015 щемить не будут!
Осенью 2017 начнут щемить Тунеядцев-2016! Подкорректируют список и ВСЁ РАВНО будут щемить!»
«До следующего февраля. Ну короче, встретимся через полгода на всех площадях страны».