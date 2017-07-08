Спустя неделю поймали молодого белоруса, сбежавшего из-под стражи
На территории Смолевичского района задержан сбежавший из-под стражи подозреваемый. Парень 1999 года рождения прятался вне населенных пунктов.
Сейчас он находится в Смолевичском РОВД, сообщает БЕЛТА.
Напомним, что инцидент произошел 29 июня. Во время следственного эксперимента в Смолевичском районе сбежал подозреваемый житель поселка Черницкий.
Подозреваемый – второй справа
Сообщалось, что Владимир Слоним обвиняется в угоне машины. Во время следственного эксперимента он каким-то образом сумел разорвать наручники.
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