Спустя неделю поймали молодого белоруса, сбежавшего из-под стражи

На территории Смолевичского района задержан сбежавший из-под стражи подозреваемый. Парень 1999 года рождения прятался вне населенных пунктов.

Сейчас он находится в Смолевичском РОВД, сообщает БЕЛТА.

Напомним, что инцидент произошел 29 июня. Во время следственного эксперимента в Смолевичском районе сбежал подозреваемый житель поселка Черницкий.

Подозреваемый – второй справа

Сообщалось, что Владимир Слоним обвиняется в угоне машины. Во время следственного эксперимента он каким-то образом сумел разорвать наручники.