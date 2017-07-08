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08.07.2017
Meduza
Мединский остался при ученой степени. Историк объяснил, что это означает для российской науки

7 июля диссертационный совет Белгородского государственного университета отказался лишать министра культуры России Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук.

Он защитил свою диссертацию в 2011 году, и с тех пор эту работу постоянно критиковали профессиональные исследователи.

Сергей Севостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA

«Медуза» попросила историка поделиться своими ощущениями от решения, принятого в Белгороде, и попытаться оценить ущерб, нанесенный российской гуманитарной науке.

Никита Соколов

Историк, публицист, кандидат исторических наук, заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра»

– Сейчас в связи с диссертацией Мединского идет разговор о якобы присутствующем там плагиате, однако претензии к работе совсем даже не в этом. Дело в том, что эта работа принципиально антинаучна. Мединский не понимает устройство современной исторической науки, и сочинение его не построено на доказательствах. Мне очень понравилось, как один из рецензентов сказал, что в его работе использовано пещерное источниковедение, ведь иначе это не назовешь.

Мединский совершенно не понимает, что есть разница между историей и художественной литературой. Его работа — пустая болтовня. Тем не менее, Мединский эту никуда не годную работу защитил, наверное, на таком же не годном совете.

Но если Белгородский ученый совет действительно рассматривал диссертацию по существу и признал ее научным текстом, то это очень печальный факт не только для Белгородского совета, авторитету которого будет нанесен очень тяжелый удар, но и для российской ученой корпорации.

Конечно, решение совета не окончательное, и этим еще будут заниматься ВАК [высшая аттестационная комиссия] и министерство образования и науки — надежда еще есть. Но если и эти инстанции не сработают, это будет означать, что система науки и аттестации в России реально не работает — и это большая угроза национальной безопасности. Ведь наши ученые степени перестанут в мире признаваться, и наша наука окажется в изоляции. Последствия будут очень серьезные.

И дело совершенно не в Мединском. Просто на его примере хорошо виден ужас, который поразил российскую науку. Во многом на примере министра правильно было бы начинать расчистку этого поля. Надежда на справедливое решение ВАК и Минобрнауки есть — но она все убывает и убывает.

Я думаю, тот факт, что никто из ученых всерьез не решается раскритиковать работу Мединского, говорит о том, что университетская среда сейчас неавтономна от государства.

 
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